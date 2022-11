Metzgerei Rohrmoser bleibt in Hohenpeißenberg zu

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Nach einem Wasserschaden hat die Metzgerei Rohrmoser in der Hohenpeißenberger Ortsmitte geschlossen. © Gallmetzer

Hohenpeißenberg – Seit Mitte des Jahres ist die Metzgerei „Rohrmoser“ im Schächen geschlossen. Jetzt steht fest: Sie bleibt es auch. Daher ist die Gemeinde derzeit auf der Suche nach Alternativen.

Ein Wasserschaden war schuld daran, dass der Betrieb bei „Rohrmoser“ zum Erliegen kam. „Eine Spülmaschine war fehlerhaft angeschlossen und hat ewig geleckt“, erklärt Bürgermeister Thomas Dorsch auf Nachfrage. Denn die Gemeinde ist Besitzer der gut 200 Quadratmeter großen Gewerbefläche. Lange stand die Hoffnung im Raum, dass die Metzgerei wieder eröffnet. Denn die Kosten für die massiven Schäden werden von Versicherungen übernommen. „Die Trocknung ist ein gigantischer Aufwand“, gibt Dorsch Einblicke in die laufenden Bauarbeiten. Bis Ende des Jahres soll aber alles wieder so sein, dass ein Geschäft einziehen könnte. Der bisherige Pächter Thomas Schuster hat allerdings angekündigt, dass er sich aus Hohenpeißenberg zurückzieht. Dorsch bedauert diese Entscheidung sehr: „Es war ein super Geschäft und immer viel los. Für uns ist es wirklich traurig.“



Nun soll ein neuer Pächter gefunden werden. „Wirtschaftlich ist der Laden rentabel und die Miete ist günstig. Ein Pächter soll mit genug Verdienst rausgehen“, hofft Dorsch, dass neue Unternehmer den Schatz im Schächen erkennen. Dennoch befürchtet er, dass sich angesichts des derzeitigen Personalmangels, der gestiegenen Energiepreise und der unsicheren Zukunftsaussichten potenzielle Interessenten zurückhalten könnten. Dorsch ermutigt daher: „Das Einkaufsverhalten hier im Dorf ist topp. Alle wollen wieder so einen Laden.“



Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung darüber beraten, was passiert, wenn kein Pächter gefunden wird. Die Lösung könne eine Art Dorfladen unter kommunaler Trägerschaft sein. Lieber wäre Dorsch trotzdem ein geeigneter Unternehmer, der einsteigt. Dies müsse auch kein Metzger sein, denn es sei denkbar, mit regionalen Anbietern zu kooperieren und dort die Waren einzukaufen. Dass Wurst und Fleisch und am besten auch wieder Backwaren angeboten werden, ist dennoch ein Wunsch der Gemeinderäte. Auch ein Café halten sie für erstrebenswert.



„Das bisherige Konzept war gut. Der Laden kann aber ruhig auch breiter aufgestellt sein“, ist Dorsch für neue Ideen offen. Bis Mitte 2023 soll auf jeden Fall eröffnet werden – egal in welcher Form. Der Bürgermeister will sich dafür ins Zeug legen: „Ich mach alles, was mir möglich ist, damit wieder was hergeht.“