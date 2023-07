Protest auf dem Feld: Landwirte kritisieren Düngeverordnung

Von: Stephanie Novy

Wirtschaftsminister Huber Aiwanger (3.v.li.) wurde in Weilheim von an die 60 Landwirte empfangen. © Novy

Weilheim – 2025 soll die neue Düngeverordnung in Kraft treten. Unter Landwirten sorgt sie für großen Unmut. Bei einer spontanen Protestaktion in Weilheim wandte man sich deshalb direkt an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Der kam ebenfalls auf einen kurzen Abstecher zur Protestaktion und zeigte Verständnis für das Anliegen der Landwirte.

Doch um was genau geht es eigentlich? Ab 2025 greift die Vorschrift der „bodennahen Gülleausbringung“ auf Grünland. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) spricht von „emissionsarmen bodennahen und streifenförmigen Techniken. Dies sind Schleppschlauch, Schleppschuh und Injektion“. Damit soll die Gülle zukünftig auf die Felder kommen. Das Ganze soll dem Umweltschutz dienen. Besonders der Ammoniak-Ausstoß soll dadurch verringert werden.



Doch den Nutzen für die Umwelt sehen viele Landwirte nicht. Wie Hans Seemüller aus Weilheim erklärt, habe die Technik der bodennahen Ausbringung zahlreiche Nachteile. Die Luftemissionen werden laut Seemüller nicht in dem Maße verringert, wie es die LfL vorgibt. Zudem komme es durch die Technik zu einer „enormen Futterverschmutzung“. Im Klartext heißt das, die Rinder essen ihre eigenen Fäkalien, was wiederum zu Krankheiten führen kann.



Hinzu komme, dass die Landwirte große Investitionssummen in die Technik stecken müssen. Für kleine Betriebe sei dies oft nicht zu stemmen. „Rein bäuerliche Betriebe werden dann gezwungen, aufzuhören“, so Seemüller. Er bezeichnet das aktuelle Vorgehen der Politik als „Gängelung“ und „Nötigung“.



Seemüller gibt zu, dass es Betriebe gebe, bei denen eine bodennahe Ausbringung Sinn mache. Aber eben nicht bei Grünland. Deshalb die Forderung der Landwirte, diese Technik auf freiwilligen Basis zu machen – so wie bisher.



Dass diese Meinung viele Landwirte teilen, zeigte sich bei der spontanen Protestaktion recht eindrücklich. An die 60 Personen aus dem Landkreis versammelten sich auf dem Seemüllerschen Anwesen. Letztlich stieß auch Wirtschaftsminister Aiwanger dazu. Er wolle ebenfalls keine Verpflichtung zur bodennahen Ausbringung. Es sei „höchste Zeit“ für wissenschaftliche Versuche zur derzeit standardmäßigen Breitverteilung. Für den Minister sei es auch sinniger, öfter und dafür weniger zu düngen – angepasst an die Klimabedingungen. „Wenn‘s heiß und trocken ist, geht‘s halt nicht.“ Das verstehe der Praktiker allerdings selbst. „Ihr wisst mehr als die Studierten“, meinte der Politiker an die Protestierenden gerichtet.



Aiwanger bedankte sich für den Einsatz der Landwirte und erklärte: „Wir bringen das Thema in der Staatsregierung auf die höchste Tagesordnung.“ Auch müsse man mit den Landwirten „auf Augenhöhe“ reden und sie ernst nehmen. Damit reagierte er auf Kritik der Versammelten, bei einer Veranstaltung der LfL habe man sich „verarscht gefühlt“. Es sei so dargestellt worden, als wüssten die Landwirte nicht, was sie tun.