Markus Söder macht auf seiner Kino-Tour Halt in Weilheim

Von: Antonia Reindl

Teilen

Markus Söder (links) im Gespräch mit Moderator Ralf Exel. © Reindl

Weilheim – Popcorntüten und Getränkebecher mit Strohhalm standen bereit. Und auch die Leinwand sollte bespielt werden. Man war ja schließlich im Kino. Am vergangenen Dienstag gastierte Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder im Kinocenter Trifthof. Nicht, um einen Film zu schauen, wenngleich das nicht verwunderlich wäre, ist der 56-Jährige doch ein leidenschaftlicher Cineast. Der Besuch fand im Rahmen seiner Kino-Tour „Söder persönlich“ statt. Und ja, der Franke gewährte tatsächlich persönliche Einblicke in sein Leben.

Der Kinosaal war gut gefüllt. Zunächst nahm auch Söder in der vordersten Zuschauerreihe Platz. Ein ganz kurzer Film lief über die Leinwand, Bilder aus Söders Politikerleben, und auch aus seiner Kindheit und Jugend. Dann nahm der Ministerpräsident auf einem der Sessel vor der Leinwand Platz, neben Sat. 1-Moderator Ralf Exel.



Gemeinsam reisten die beiden durch Söders Leben, und liefen dabei nicht nur die Politikerlaufbahn ab. Der 56-Jährige machte keinen Hehl daraus, welche Passion er für das Kino, den Film hegt. „Ich bin ein großer Cineast“, sagte er. Gerade das Sciencefiction-Genre scheint es ihm angetan zu haben – auch weil der Weltraum ihn fasziniert, „der Blick aufs All und auf uns“, so der Star Trek-Fan mit seinem „all time favorite“ Captain Kirk.

Persönliche Einblicke

Auf seine Kindheit und Jugend geblickt, meinte Söder, dass er ein „total liebes und braves Kind“ gewesen sei. Dann kam die siebte, achte, neunte Klasse, das „aufkommende Interesse am anderen Geschlecht“, das jedoch „erfolglos“ geblieben sei, merkte der 56-Jährige lächelnd an. Und natürlich das Interesse an Politik. Wie er zu dem Politiker wurde, seine Laufbahn, ließ Söder, seit 1994 Mitglied es Bayerischen Landtags, freilich nicht aus. Und auch da wurde es sehr persönlich. Er sprach über den Tod seiner Mutter während einer Wahlkampfphase. „Ein wuchtiges Erlebnis“, sagte der Politiker, und „eine existenzialistische Zeit“. Sein Appell: den Eltern zu Lebzeiten Liebe zeigen.



Doch auch der Alltag war Thema, etwa Essen. Davon weiß der Franke zu schwärmen, und bekanntermaßen zu berichten. In Weilheim schwärmte er von Nürnberger Würstln und Schweinebraten. Salat möge er auch. Ein veganer Lebensstil ist aber nichts für den Politiker: „Ohne Fleisch ist das Leben zwar möglich, aber sinnlos.“

Nur mit Schutzmaßnahmen

Zum Leben gehört auch Freizeit, gehören Hobbys. Schwimmen ist eines von Söders Hobbys. Wenn der Politiker in oberbayerischen Seen schwimmen geht, dann mit LKA-Geleit. Seine Begleitung wählt die Ein- und Ausstiege aus. Einmal sollte es an einer FKK-Badestelle aus dem See gehen, ein Versehen. Söder nimmt’s mit Humor und weiß mit Witz davon zu erzählen.



Etwas, das den Alltag, das Leben völlig aus den Fugen brachte, wurde auch thematisiert: die Corona-Pandemie. Man sei besser durchgekommen als die meisten Länder der Welt, sagte Söder, der „echt schon brutale Bedrohungen“ in dieser Zeit erhalten habe. Hinter den Kino-Sesseln leuchteten blaue Aufsteller, übersät mit den drei Buchstaben „CSU“. Auf das C wollte Söder auch zu sprechen kommen. „Ich bin gläubig“, sagte er. „Wer nicht glaubt, dem fehlt was, glaube ich.“



Zum Abschluss der Blick auf Bayern. Söder übte Kritik an der Erbschaftssteuer. Er wolle keine Vorteile für Bayern, aber auch keine Nachteile. Der



Länderfinanzausgleich müsse geändert werden. Zum Abschluss auf sich geblickt, meinte der Politiker, dass auch er nicht alles perfekt mache, auch er habe Fehler, „wie jeder Mensch“.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.