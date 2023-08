Ministerpräsident Söder hält an Aiwanger fest – Susann Enders, Generalsekretärin der Freien Wähler, fordert ein Ende der Vorverurteilung

Von: Kai Lorenz

Teilen

Gilt in Bayern Sippenhaft und wie steht es mit Vorverurteilung und Unschuldsvermutung, fragt Susann Enders mit Blick auf die Anschuldigungen gegen Hubert Aiwanger. © Freie Wähler Landtagsfraktion/Dilger

Weilheim/München - Die Vorwürfe gegen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wegen eines antisemitischen Flugblatts aus seiner Schulzeit bewegen Bayern. Ministerpräsident Markus Söder hat nach der heutigen Sitzung des Koalitionsausschuss nun 25 Fragen an Aiwanger zur Klärung des Falls gestellt, hält bislang aber an Aiwanger fest. Die Weilheimer Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin der Freien Wähler, Susann Enders, lehnt das antisemitische Flugblatt ab, verteidigt Aiwanger und begrüßt die Entscheidung Söders.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger steht unter Beschuss, nachdem er beschuldigt wurde, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Aiwanger weist die Vorwürfe zurück, bestätigt jedoch, dass das Flugblatt in seinem Schulranzen gefunden wurde und er dafür von der Schule bestraft worden sei. Inzwischen hatte sich der ältere Bruder Aiwangers, Helmut, als Verfasser des Flugblatts bekannt und erklärt, dass das Flugblatt im Schulranzen seines Bruders gelandet sei, da dieser es eingesammelt habe, „um zu deeskalieren.“

Ministerpräsident Markus Söder forderte heute in München eine gründliche Aufklärung. Söder gab an, Aiwanger 25 Fragen zu stellen, die dieser schriftlich beantworten solle. Die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern werde weiterhin fortgesetzt. Laut Söder wäre eine sofortige Entlassung Aiwangers „ein Übermaß“.

Susann Enders kommentierte auf Anfrage des Kreisbote die Lage mit kritischen Tönen: „Der Verlauf der heutigen PK des Ministerpräsidenten ist für mich absolut nicht überraschend. Eine Entlassung Aiwangers wegen einer Tat, für die er von der Süddeutschen Zeitung zu Unrecht beschuldigt wurde und für die der tatsächliche Urheber einer Hetzschrift sich bereits bekannt und entschuldigt hat, wäre in meinen Augen ein Skandal.“ Dies scheint Söder wohl ebenso erkannt zu haben, glaubt Enders.

Enders liege es fern, dass besagte Flugblatt und dessen Inhalt zu verharmlosen: „Ich verachte das, was da geschrieben steht“. Dennoch hinterfragt sie auch den Umgang mit der Unschuldsvermutung und den moralischen Implikationen des Falls: „Gilt in Bayern Sippenhaft und wie steht es mit Vorverurteilung und Unschuldsvermutung? Ich würde mir wünschen, dass sich der Denunziant erklären muss.“ Sie meint damit den Lehrer, der das Flugblatt über 35 Jahre aufbewahrt und es nun „existenzzerstörend“ sechs Wochen vor der Landtagswahl an die Süddeutsche Zeitung weitergeleitet hat. „Ist das rechtens?“, fragt Enders und gibt gleich selbst die Antwort: „Ich glaube nicht“. „Wir sollten uns schnellstmöglich wieder um die alltägliche politische Arbeit kümmern können. Das ist unsere Aufgabe und nichts anderes“, macht Enders gegenüber dem Kreisbote deutlich.