Ministerpräsident stattet Pollinger Hospiz einen Besuch ab

Ministerpräsident Markus Söder besuchte das Hospiz in Polling. Die Vorsitzende des Vereins Renate Dodell sprach mit ihm über die Arbeit und zukünftige Projekte. © Bayerische Staatskanzlei

Polling – Die Rundreise durch den Landkreis brachte Ministerpräsident Markus Söder auch in das Hospiz in Polling. Der Politiker zeigte sich beeindruckt von dem Engagement für die Patienten.

Gesprochen hat Söder mit Patienten, Gästen, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen. Die Vorsitzende des Hospizvereins Renate Dodell erläuterte ihm dabei das Zukunftsprojekt für die Erweiterung des Erwachsenenhospizes und die Schaffung eines teilstationären Kinderhospizes durch einen Anbau. Zudem dankte Dodell ihm für seine Unterstützung in Sachen Denkmalschutz.

Die Vorsitzende hob das „unglaubliche Engagement der Ehrenamtlichen“ im Verein im hospizlichen Einsatz, aber auch für den Erhalt des Hospizes in Polling hervor. Söder sagte dazu: „Palliativ-Medizin und Hospiz-Einrichtungen sind besonders wichtig. Sie ermöglichen menschliche Begleitung mit Würde auf den letzten Metern des Lebens. Danke an die vielen Ehrenamtlichen in Bayern für ihren wichtigen Einsatz.“



Bei Söders Besuch war auch Christa Stewens, frühere stellvertretende Ministerpräsidentin, dabei. Sie hatte das Hospiz vor 20 Jahren eröffnet. Ebenfalls vor Ort waren Christine Bronner (Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München), Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Pollings Bürgermeister Martin Pape.

Von Kreisbote