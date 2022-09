Mit dem Handbike radelte Flo Sitzmann einmal durch Deutschland

Von: Bianca Heigl

Gut gelaunt endete die vorletzte Etappe der Deutschlandtour „Miles for Hope“ von Flo Sitzmann (vorne Mitte) beim Pöltner Hof in Weilheim. Empfangen wurden er und seine Mitstreiter Joel Weingut (vorne links) sowie (hinten v.li.) Ulrike Strauss, Fritz Vietta, Andreas Barthel, Max Beyersdorf und Toni Milicevic von Franz Bauer, Regionaldirektor Weilheim der VR-Bank Werdenfels (vorne rechts). © Heigl

Weilheim – Als die Gruppe am späten Sonntagnachmittag in der Kreisstadt eintraf, war bereits der allergrößte Teil der Tour geschafft: Für den guten Zweck radelten Flo Sitzmann und seine Truppe in zwölf Tagen einmal von Nord nach Süd durch die ganze Republik. Das Besondere: Sitzmann bewältigte die Tour auf dem Handbike, denn der engagierte Sportler verlor als 15-Jähriger vor 30 Jahren durch einen Unfall beide Beine.



An Sitzmanns Seite waren ebenfalls als Handbiker Joel Weingut sowie fünf weitere Biker auf herkömmlichen Rädern, nämlich Max Beyersdorf, Andreas Barthel, Ulrike Strauss, Toni Milicevic und Fritz Vietta. Am Pöltner Hof in Weilheim war der letzte Zwischenstopp, bevor die Truppe am vergangenen Montag die letzte Etappe Richtung Garmisch-Partenkirchen in Angriff nahm.

Empfangen wurden die Benefiz-Biker von Franz Bauer, Regionaldirektor Weilheim der VR-Bank Werdenfels, und seinem Team im Pöltner Hof. Die VR-Banken entlang der Route sind Sponsoren der Aktion, die zugunsten der Stiftung „Hoffnung für Kinder“ der VR-Bank Darmstadt-Südhessen veranstaltet wird. Für Sitzmann ist es die zweite große Tour nach dem über 500 Kilometer langen Rennen von Trondheim nach Oslo (Norwegen), wo er einen bis heute ungebrochenen Weltrekord aufstellte. Und auch viele kleine Projekte hat er schon gestartet. Der „halbe Mann“, wie er sich selbst nennt, strahlte selbst nach strapaziösen 900 Kilometern am vergangenen Sonntag in Weilheim noch ansteckend viel Lebensfreude aus. „In Garmisch-Partenkirchen warten schon meine Frau und die Zwillinge, die machen da Urlaub auf dem Bauernhof“, freute sich der Dreifach-Vater, dessen ältere Tochter ihn unterwegs mit einem Besuch überraschte.



In der Vorbereitungsphase, die immerhin ein Jahr lang dauerte, waren die letzten eineinhalb Wochen am schlimmsten. „Da mussten noch die ganzen letzten Kleinigkeiten bedacht und organisiert werden“, erzählte der Medienprofi, der für die Tour natürlich auch sein ganzes Team neu ausgestattet hat. Dass alle Mitstreiter mit vollem Herzen dabei sind, merkte man ihnen am Sonntag an, obwohl sie stundenlang im strömenden Regen unterwegs waren. „Manchmal habe ich meine Hände fast nicht mehr gespürt“, erzählte Max Beyersdorf aus Coburg, der für das Sponsoring der Tour verantwortlich zeichnet. Besser erging es da nur Jana Westerweller, die als Kreative den Social Media Content betreut und nicht selber in die Pedale tritt, und Jan Hartmann, der als Begleitfotograf ebenfalls motorisiert unterwegs ist.



Joel Weingut, der die lange Tour ebenfalls im Handbike meisterte, sah man die Strapazen kaum an. Er und Sitzmann kennen sich seit vielen Jahren. Weingut ist begeisterter Handbiker und fuhr lange an der Deutschen Spitze mit. Als Fachmann der Orthopädietechnik war er bei Gestaltung und beim Bau der neuen Carbonsitzschale für Sitzmanns Tour-Bike federführend beteiligt. Montagmorgen startete er zusammen mit Sitzmann und dem Rest der Crew zur letzten Etappe Richtung Zugspitze, die am Mittwoch erklommen werden soll – per Seilbahn, versteht sich.

