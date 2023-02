Mitglied der Letzten Generation hielt Vortrag in Weilheim

„Was kann ich tun, was will ich tun?“ Mit dieser Frage konfrontierte Ernst Hörmann die Anwesenden. © Dincel

Weilheim – Rund 40 Gäste verschiedener Altersgruppen fanden sich am Montagabend im Elementar ein, um dem Vortrag von Ernst Hörmann, einem Mitglied der Letzten Generation, zu horchen.

Seit einem Jahr ist Hörmann aktiv bei der Letzten Generation dabei. Er ist überzeugt, das gegen die Klimakatastrophe agiert werden muss. Denn sie sei bereits in unmittelbarer Nähe zu spüren, wie 2021 im Ahrtal. Die Katastrophe treffe insbesondere die späteren Generationen. Daher appellierte er: „Wir müssen jetzt Widerstand leisten.“

Unter anderem ging Hörmann auf das Pariser Klimaabkommen von 2015 ein, das besagt, den weltweiten Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Laut Hörmann ein Wunschdenken und politisches Mittel, um die Wogen zu glätten. Auch dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden möchte, hält er für unwahrscheinlich. Wenn man auf diesem Kurs weitermache, sei bis 2070 sogar ein Temperaturanstieg von drei Grad Celsius möglich, ist Hörmann sicher. Als Folge nannte er das schmelzende Eis in der Arktis oder die Permafrostböden in Sibirien und Alaska. Auch diese beginnen laut Hörmann zu tauen und könnten den Klimawandel beschleunigen. Die Böden enthalten Methan, das ohne Eisschicht freigesetzt wird.



„Wenn wir einen Kipppunkt erreicht haben, können wir nichts mehr tun“, machte Hörmann deutlich. Doch alle gängigen Mittel, wie Demonstrationen, habe man bereits ausgeschöpft. Erfolglos. „Wir haben aber nicht alle Zeit der Welt, sondern nur dieses Zeitfenster.“ Daher führe die Letzte Generation Handlungen aus, die das gesellschaftliche Leben stören. So erlange man die Aufmerksamkeit der Medien und könne Forderungen an die Regierung stellen.



Die Letzte Generation fordert unter anderem Sofort-Maßnahmen einzuführen, wie ein dauerhaftes Neun-Euro-Ticket, einen Bürgerrat und Tempolimit 100. „Das treibt uns auf die Straße“, so Hörmann. Und dann klebe man sich fest, aber so, dass 2,5 Meter Platz für Rettungsfahrzeuge frei bleiben. Es ginge nicht darum Autofahrer zu ärgern. „Wir müssen stören, weil es nicht anders geht“, erklärte er. Die Mitglieder seien bereit, alle Konsequenzen zu tragen. Die Anwesenden bat Hörmann um Mithilfe, nannte aber auch Folgen, die den Aktivisten drohen können: unter anderem Strafanzeigen und Festnahmen. Doch „das sind wir der Erde schuldig“.



In der anschließenden Fragerunde ging es teils hitzig zu, als ein junger Mann hinterfragte, warum die Aktivisten nicht in klimaschädlicheren Ländern wie China protestieren. Hörmann brachte die frühe Industrialisierung des Westens an. Man stehe damit in einer gewissen Schuld. Viel weiter führte die lauter werdende Diskussion nicht mehr, da Moderatorin und ÖDP Kreisrätin Dr. Maiken Winter unterbrach.

