Mittelschule Weilheim feiert ihre Absolventen

Von: Peter Stöbich

Viel Beifall gab es bei der Abschlussfeier für die Akrobatik-Einlage von Luisa Saal, Daniela Blieninger, Sabrina Wisniewski und Ronja Wild (von links). © Stöbich

Weilheim – Dass die Weilheimer Mittelschule ihre Abschlussfeier im großen Saal der Raistinger Post abhielt, freute Bürgermeister Martin Höck. Er gratulierte den mehr als hundert festlich gekleideten Absolventen und zog ebenso wie Schulreferent Klaus Gast einen Vergleich mit den Jungstörchen im Dorf: „Ihr seid jetzt flügge und verlasst das elterliche Nest, um euren Horizont zu erweitern!“

Trotz aller Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie hätten die Jugendlichen ein gutes Fundament für ihre Zukunft bekommen, dennoch würden weitere Herausforderungen nicht ausbleiben. „Wissen ist ein Schatz, den man niemals verliert“, sagte Gast. Für den Elternbeirat sprach Veronika Lutz und erinnerte sich an ihren eigenen Mittelschul-Abschluss vor 30 Jahren. „Ich wundere mich, wo die Zeit geblieben ist“, stellte sie fest und mahnte ihre jungen Zuhörer, die Lebenszeit gut zu nutzen. Als Geschenk bekamen alle Absolventen mit ihrem Zeugnis einen Schlüsselanhänger.

Schulleiter Rolf Schleich wandte sich in seiner Rede an alle Eltern und versicherte ihnen: „Sie haben großartige Kinder!“ Als Beispiel schilderte er die Eigeninitiative eines Schülers, der ein Vierteljahr lang ukrainische Kinder unterrichtet hatte. Die oft zitierte Null-Bock-Haltung von Jugendlichen sei also keineswegs die Regel, so Schleich.

„Geschafft“, dieses Wort war bei der Abschlussfeier häufig zu hören, unter anderem auch von den Klassleitern Eva Hering und David Sommer. Sie zeigten sich erleichtert darüber, dass alle Ausbildungsverträge unterschrieben seien und dankten den Eltern für ihre Unterstützung. „Obwohl es nicht immer einfach war, haben wir uns aneinander gewöhnt und alle Herausforderungen gemeistert“, sagten sie zu ihren ehemaligen Schülern. „Habt Träume und Wünsche in eurem Leben und verfolgt sie!“

Viel Beifall gab es vor der Zeugnisvergabe für vier Mitwirkenden der Akrobatikgruppe „Fortissima“. Luisa Saal, Daniela Blieninger, Sabrina Wisniewski und Ronja Wild zeigten, was man mit Körperbeherrschung und Eleganz alles erreichen kann.



Die jahrgangsbesten Absolventen: Andrija Grozdanovic, Maximilian Kipke und Georg Treixler (neunte Jahrgangsstufe) sowie Leonie Westenhuber, Emily Lange, Sophie Berchtold und Ornela Berisha (zehnte Jahrgangsstufe).

