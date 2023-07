Mobile Wasserstofftankstelle auf „Almwirtschaft Windkreut“ eingeweiht: Ein großer Schritt in die klimaneutrale Zukunft des Landkreises

Von: Kai Lorenz

Hat sichtlich Freude beim Tanken des Wasserstoff-Autos: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eröffnet die mobile Wasserstofftankstelle am Versuchsgut Almwirtschaft Windkreut. © StMWi E.

Passend zum Anlass kam Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am vergangenen Montag mit einem Wasserstoff-Auto nach Peißenberg gefahren. Dort nämlich eröffnete er die erste mobile Wasserstoff-Tankstelle Südbayerns am Versuchsgut Almwirtschaft Windkreut.

Peißenberg – Der Landkreis Weilheim-Schongau hat damit einen entscheidenden Schritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft gemacht. Der Bedeutung für den Landkreis angemessen, waren bei der Eröffnung neben Minister Aiwanger auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die Landtagsabgeordneten der Freien Wähler Susann Enders und Florian Streibl, Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner und zahlreichen Gästen gekommen. Diese Anlage stelle einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Landkreises zur Wasserstoffregion dar, betonte entsprechend die Landrätin.



Auf dem innovativen Gut soll künftig aus organischen Reststoffen emissionsfreier „grüner“ Wasserstoff für die Mobilitätsnutzung mittels Hydrolyse hergestellt werden. Im Prozess entstehen zusätzlich wertvolle Torfersatzstoffe, Bio-Pflanzenkohle und CO2-neutrale Restwärme.



Die Landrätin lobte den Innovationsgeist und Mut des Teams der blueFLUX Energy AG, unter der Leitung von Hubert Kohler. „Ihr Projekt ist ein lobenswertes Paradebeispiel dafür, wie innovative Technologie einen nachhaltigen Kreislauf ermöglicht – von der Kuh bis zum erneuerbaren Wasserstoff – und so eine bessere Zukunft für Klima und Umwelt in greifbare Nähe rückt“, betonte Jochner-Weiß. Ebenso hoben Aiwanger und Streibl den Pioniergeist des Peißenberger Unternehmens hervor und signalisierten Unterstützung für das Projekt. „Wir brauchen beim Thema Wasserstoff solche praxistauglichen Lösungen, um bei der Mobilität nicht fossil zu bleiben“, so Aiwanger.



Großes Interesse am Wasserstoff: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Mitte) und MdL Susann Enders (rechts) lassen sich die Anlage von Vorstand der blueFLUX Energy AG, Dr.-Ing. Ulrich Mach (links), erklären. © Ralf Ruder

Auch für die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Susann Enders, war die Vorstellung der mobilen Wasserstoff-Tankstelle am Versuchsgut Windkreut ein ganz besonderer Termin. Im Gespräch mit dem Kreisbote erinnerte sie sich, wie sie vor einigen Jahren auf die Bitte der beiden blueFLUX-Vorstände, Hubert Kohler und Dr. Ulrich Mach, ein Zusammentreffen mit Wirtschaftsminister Aiwanger am Rande eines Freie Wähler Neujahrsempfangs im Weilheimer Gasthof Oberbräu organisiert hatte. „Kohler brannte für seine Idee von grünem Wasserstoff ‚Made in Peißenberg‘ aus Klärschlamm und biologischen Abfallprodukten“, so Enders. Und Aiwanger habe sofort das Potenzial erkannt. „Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, dann dürfen wir uns nicht allein auf eine Elektro-Einbahnstraße begeben. Grüner Wasserstoff aus Oberbayern gehört ab heute dazu“, betonte Enders.

Ab August soll die Anlage bereit sein, Lkws, Busse und Pkws mit Wasserstoff zu betanken. Vor der Inbetriebnahme wird die Anlage noch vom TÜV Süd geprüft. Eine sechsmonatige Testphase ist auf dem Werksgelände der Firma blueFLUX geplant, wobei auch der Aufbau einer Mietwagenflotte vorgesehen ist.



Die Anlage ermöglicht das Betanken von Fahrzeugen mit einem Druck von 350 Bar. Heutige Pkws können damit zu 50 bis 70 Prozent befüllt werden. Der Wasserstoff wird mittels Hydrolyse aus Mist, Pflanzenmaterial und anderen organischen Reststoffen gewonnen. Zudem entstehen wertvolle Nebenprodukte wie Bio-Pflanzenkohle und Torfersatzstoffe für den Gartenbau. Die entstehende Restwärme soll ebenfalls genutzt werden.



„Wenn wir über Maßnahmen gegen den Klimawandel und für Nachhaltigkeit sprechen, dann kommen wir ohne Innovation nicht aus. Wir brauchen neue Technologien und innovative Ansätze, um das Problem über einen dezentralen Ansatz mit den in der Region vorhandenen Stoffströmen effektiv anzugehen“, betonte Vorstand Mach.



„Das Versuchsgut Almwirtschaft zeigt, wie wir die blueFLUX-Technologie in die Landwirtschaft integrieren, um damit Pflanzenkohle als Dünger, nachhaltigen Wasserstoff für die Mobilität und grüne Wärme für ein kleines Wärmenetz zu erzeugen“, ergänzte Betreiber und Vorstand Kohler.

Für 2024 ist eine zweite mobile Wasserstoffabfüllanlage geplant. Dabei gibt es auch Unterstützung vom Freistaat. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie fördert das Projekt im Rahmen des Bayerischen Energieforschungsprogramms mit maximal knapp 3,8 Millionen Euro.