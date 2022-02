Montagsspaziergang in Weilheim: Veranstalterin und Teilnehmerinnen äußern sich

Von: Stephanie Novy

Hunderte Menschen versammelten sich wieder auf dem Marienplatz. © Novy

Weilheim – Es waren wieder hunderte Menschen, die sich am vergangenen Montag zu einem „Spaziergang“ getroffen haben. Einige waren bereit, mit dem Kreisboten zu sprechen.

Es gibt nicht wenige, die sich skeptisch über die „Montagsspaziergänge“ äußern. Auch im Kreisboten wurde das Thema kritisch behandelt. Daraufhin meldete sich eine Weilheimerin bei der Redaktion. Die Dame, die anonym bleiben möchte, übernahm vergangenen Montag die Rolle der Veranstalterin und machte so aus dem „Spaziergang“ eine angemeldete Versammlung. Ein Grund für sie die offizielle Leitung zu übernehmen seien „immer öfter heftige Vorwürfe“, die durch die Medien erhoben würden. „Wir werden in irgendwelche Schubladen gesteckt“, sagt sie. Sie habe über die Gründe dafür nachgedacht: „Liegt es nur an der Anmeldung?“

Ein Kritikpunkt an den „Spaziergängen“, der auch im Kreisboten zu lesen war, lautet, dass sich die Teilnehmenden nicht klar genug von extremistischen Gruppen distanzieren würden. Die Weilheimerin machte nun einen Schritt in diese Richtung. Bei ihrer kurzen Ansprache auf dem Marienplatz betonte sie, dass sie „keiner Partei und sonstigen ideologischen Gruppierung“ angehöre. Bezüglich des erwünschten Teilnehmerkreises merkte sie an: „Alle politischen Parteien mit gleicher friedlicher Gesinnung sind willkommen.“



Auf den Kreisboten-Artikel bezogen berichtete die Weilheimerin zudem: „Erst durch Ihre Berichterstattung ‚Zuspruch von rechts‘ wurde ich überhaupt auf den III. Weg aufmerksam.“ Sie habe „noch nie im Leben“ von dieser Partei gehört, „auch Bekannte sowie Teilnehmer der Spaziergänge schütteln nur den Kopf und können nichts damit anfangen“. Ihre persönlichen Motive, an den „Spaziergängen“ teilzunehmen, seien unter anderem „Frieden, Freiheit, eine freie Impfentscheidung und Gerechtigkeit“.



Es äußerte sich auch eine weitere Teilnehmerin, die ebenfalls anonym bleiben wollte – „ich fürchte Repressalien“. Sie wundere sich über viele Entscheidungen der Politik und kritisierte die „drohende Impfpflicht“ mit einem Vakzin, das „nur bedingt zugelassen“ sei und „nicht wie erwartet wirkt“. Deutlich sagte sie zudem, dass sie sich auch bei einer Pflicht nicht impfen lassen würde: „Dann erst recht nicht, weil ich mich nicht von den Politikern zwingen lasse.“



Auch zwei weitere Teilnehmerinnen sprachen mit dem Kreisboten. Eine von ihnen sagte, sie sei nicht generell gegen das Impfen. Aber im Bezug auf Corona sei sie gegen eine Impfpflicht, es solle jedermanns „freie Entscheidung“ sein. Die Dame begründet das mit der „Notfallzulassung“ des Impfstoffs.



Beide Teilnehmerinnen kritisierten zudem die Corona-Maßnahmen, die sie als „unlogisch“ und „nicht nachvollziehbar“ bezeichneten. Als Beispiel nannten sie die Verkürzung des Genesenenstatuses. Ebenso kritisierten sie die „Angstschreierei“, die vor allem Kindern und älteren Leuten zusetze. Letztere würden „vereinsamen und alleine sterben“, da Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen oft nicht mehr möglich seien. Auch diese beiden Damen verstehen die Skepsis gegenüber den „Spaziergängen“ nicht: „Bisher war immer alles friedlich.“

Anmerkung zur Impfung Es werden oftmals die Begriffe „bedingte Zulassung“ und „Notfallzulassung“ ins Spiel gebracht. Die Sicherheit des Vakzins wird damit von manchen angezweifelt. Es ist jedoch zwischen einer bedingten Zulassung (wie beim Corona-Impfstoff) und einer Notfallzulassung zu unterscheiden. Zudem bedeutet eine bedingte Zulassung nicht, dass das Vakzin nicht ausreichend geprüft ist. Auf der Seite Zusammen gegen Corona finden sich ausführliche Informationen zum Zulassungsverfahren und der Sicherheit.

