Jugendliche der Montessori-Schule präsentieren ihre Arbeiten

Von: Ursula Gallmetzer

V.li: Der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer ließ es sich nicht entgehen, am Flipperautomat von Julian Rogowski zu spielen. Lehrer Ingo Böhm sowie Schülerin Theresa und ihr kleiner Bruder Vincent standen schon für die nächsten Runden bereit. © Gallmetzer

Peißenberg – Rund fünf Monate haben die Achtklässler*innen der Montessori-Schule an ihren Projekten zum „Monte-Abschluss“ gearbeitet. In der letzten Woche durften sie die Ergebnisse in der Tiefstollenhalle nun der Öffentlichkeit präsentieren.

Ein praktisches Werkstück mit Unterstützung eines Mentors anfertigen, eine schriftliche Arbeit mit Theorieteil erstellen und schließlich alles auf der Bühne präsentieren: Viel wurde bei dem schulinternen Abschluss gefordert. Doch den Schüler*innen ist es gelungen, diese Herausforderungen zu meistern.

Julian Rogowski stellte am Donnerstag seinen Flipperautomat vor: „Ich habe Flipper in Filmen gesehen und dann war es ein Wunsch von mir, einmal selbst einen zu haben.“ Nachdem er sich in der Theorie mit der Geschichte der Spielautomaten beschäftigte, galt es in der Werkstatt vor allem herauszufinden, wie die Spielfläche am besten gestaltet werden kann, damit der Ball reibungslos rollt. Mit Schrauben, Holzdübeln, Gummibändern, Glöckchen und einem Fidget Spinner ließ der 15-Jährige seiner Fantasie freien Lauf. Während der Ausstellung konnten es vor allem die anwesenden Kinder und Jugendlichen kaum erwarten, einmal selbst zu spielen. Auch der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer war angetan und probierte eine Runde aus, bevor er sich am nächsten Stand das Werk von Leonhard Weidner vorführen ließ.



Der 13-jährige Audi-Fan hatte an einem ferngesteuerten Audi R8 einiges verändert. „Er geht mindestens 70 km/h“, sagte der Peißenberger mit breitem Grinsen. Am Modell im Maßstab 1:5 hat er die Lichter, die Steuerung und den Soundgenerator so angepasst, dass das kleine Fahrzeug optisch und akustisch fast wie ein echtes Auto daherkommt.



Beeindruckt waren viele Gäste in der Halle von Leonie Webers Einfall. Die 14-Jährige kam auf die Idee, sich als Tätowiererin zu versuchen. Unterstützung bekam sie von ihrem Mentor Marco Gräfenhahn, der in Peißenberg ein Tattoostudio betreibt. Nach vielen Übungen auf Kunsthaut wurde es dann ernst.



Leonies Tante stellte sich freiwillig als lebendige Leinwand zur Verfügung. „Ich war ganz schön nervös“, gestand die Achtklässlerin. „Man muss gut drauf achten, dass man nicht zu weit reinsticht und meine Tante hat immer gezuckt.“ Aber alles ging gut und auf dem Knöchel der Tante prangt nun das Smiley-Logo der Band Nirvana.



„Alle haben tolle Leistungen erbracht“, freute sich Lehrer Ingo Böhm, als er über die 31 eingereichten Arbeiten sprach. Sein Kollege René Fritzsche konnte ihm nur beipflichten und lobte die Qualität: „Einige haben mich vor allem handwerklich beeindruckt.

