Montessori Schule Peißenberg feiert ihre Absolventen

Von: Stephanie Novy

Den Abschluss in der Tasche haben die Schülerinnen und Schüler der 9. (Foto) und 10. Jahrgänge der Montessori Schule Peißenberg. © Privat

Peißenberg – Es waren zwei ganz besondere Abende. Sie galten ganz der Feier und Freude über die erfolgreichen Abschlüsse der Jahrgänge 9 (Polaris und Sirius) und 10 (Neptun) der Montessori Schule in Peißenberg.

Beide Abschlussfeiern fanden im Stroblwirt Oberhausen statt, dessen Saal die Eltern wunderschön dekorierten und mit einer Fotobox ausstatteten. Tanzeinlagen und festliche Reden der Schulleitung, Klassenleitungen, Schülern und Elternbeirat, umrahmten den jeweiligen Abend. Laurin Aebersold und Johannes Illich, beides ehemalige Schüler, waren DJ und Fotograf im Einsatz. Mit besonders herzlichem und persönlichem Einsatz gestalteten die Klassenleitungen Frau Bergmann und Frau Horstmann ihre Präsentationen, in denen alle Schüler nochmals besonders gewürdigt wurden.

Unvergesslich wird den Schülern der 9. Jahrgänge der Song ihrer Klassenleitung Bergmann bleiben. Die Abschlussschüler selbst überzeugten durch ihren Gesang. Amsy Sax, die schon beim Montessori-Abschluss ein Lied selbst komponierte und sang, schenkte ihren Mitschülern auch an diesem Abend ein selbst komponiertes Lied, das sie mit dem E-Piano begleitete. Ihrem geschätzten Englisch-Lehrer, Herrn Gerber, der an dem Abend nicht in Präsenz teilnehmen konnte, sang die gesamte Klasse seinen Song und berührte ihn damit durch eine Live-Übertragung aus dem Saal in Oberhausen.