Mütter- und Familienzentrum sammelt über 6 000 Euro für die Ukraine

Haben für die Ukraine gesammelt (v. li.): Ines Oster, Iris Menker, Florian Kluthe, Bettina Hoffmeyer, Sigrid Soeffker sowie Felix und Myroslava Schimke-Klubuk. © Welchert

Weilheim – Auf dem Weilheimer Kirchplatz fand der vom Mütter- und Familienzentrum Weilheim e.V. und der MüZe gGmbH organisierte Spendenmarkt zugunsten der Ukraineflüchtlinge statt.

Der Offene Ganztag (OGTS) der Schulen am Hardt und am Gögerl sowie alle Kinderbetreuungseinrichtungen der MüZe gGmbH samt Eltern beteiligten sich an dieser Aktion, bei der es neben Kaffee und Kuchen auch handgefertigte Osterdeko auf Spendenbasis zu kaufen gab. Die Metzgereien Klobeck, Boneberger und Schneider stifteten über 400 Bratwürste, die Bäckereien Schwarzmeier, Glöckler und Grünwald ebenso viele Semmeln sowie (Butter-)Brezen und Gebäck.

Auch die Stadtwerke Weilheim, die kostenlos die beiden Hütten aufbauten, die Stadt, die auf die Hüttenmiete verzichtete und die Stromkosten übernahm, beteiligten sich. Der schlicht angedachte Spendenmarkt wurde zu einem kleinen Festival mit einer ganz besonderen Atmosphäre: Ein Festival des Friedens. 3 981,62 Euro konnte das OGTS-Team rund um Initiatorin Sigrid Soeffker sammeln. Das Mütter- und Familienzentrum Weilheim rundete den Betrag auf und legte noch einmal 500 Euro obendrauf.

Im Zusammenschluss mit diesem Spendenmarkt fand zeitgleich im Pop-up Yogaraum Nelke.Eins von Ines Oster (Soul Movement Yoga) mit Unterstützung von Iris Menker und Britta Hansen ein Familienflohmarkt statt. Auch hier sorgten dekorierte Flohmarktstände, eine Bastel- und Spielecke für Kinder, der kreative Nähservice von Nina Fischer (HandWerkZeugin) und Nicole Schöbel, ein leckeres Kaffee- und Kuchenbuffet sowie die Livemusik von „Songsmith“ – Christoph Ulrich unterstützt von Angelika Fischer – bei den Besuchern für eine entspannte Stimmung. 1 546,31 Euro kamen zusammen und wurden von Oster an die Geschäftsführerin der MüZe gGmbh, Bettina Hoffmeyer, übergeben.



Knapp 6 050,00 Euro konnten somit an die Hilfsorganisation „Menschenleben in der Ukraine retten“ des deutsch-ukrainischen Ehepaars Felix und Myroslava Schimke-Klubuk übergeben werden, die – passend zur Herkunft der Spendengelder – ein ukrainisches Zentrum für Mütter und Kinder, welches Binnenflüchtlinge betreut und versorgt, auswählten und mit den vor Ort benötigten Medikamenten versorgten.



Da die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten so gut funktioniert hat und der Wille zu helfen immer noch ungebrochen ist, steht bereits die nächste Hilfsaktion in den Startlöchern: Care-Pakete gegen den Hunger. In der Ukraine sind die Lebensmittelregale in den Geschäften nämlich komplett leer. Laut dem Ehepaar Schimke-Klubuk, das sich vor Kurzem erst einen Überblick von der Situation vor Ort gemacht hat, gibt es nur noch Duschgel und Seife zu kaufen. Gegenstände, die aufgrund der zusammengebrochenen Infrastruktur wertlos geworden sind.

