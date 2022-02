Murnau siegt im Testspiel gegen Raisting

Von: Roland Halmel

Ordentlich jubeln durften die Murnauer im Testspiel gegen Raisting wie hier beim 4:0. © Halmel

Murnau/Raisting – Das hatte fast den Anschein einer Kampfansage an die Konkurrenz. Im zweiten Testspiel fegte der TSV Murnau den höherklassigen SV Raisting mit einem 6:0-Erfolg vom Platz.

TSV-Trainer Tim Schmid hielt danach aber den Ball flach. „Das war ein guter Test, den man aber nicht überbewerten darf“, urteilte Schmid, der seine Mannschaft durchaus lobte. „Wenn wir in einen Lauf kommen, schießen wir halt Tore“, meinte Schmid nachdem seine Truppe den Bezirksligist in der zweiten Hälfte förmlich abschoss. Wobei die Partie über lange Zeit ausgeglichen war. Bastian Adelwart (30.) und Neuzugang Michael Marinkovic (41.) schossen die Hausherren vor der Pause in Front. „Bis zum 0:1 waren wir das bessere Team, danach wurde es bodenlos“, meinte SVR-Spielertrainer Hannes Franz. Dessen Mannschaft verzeichnete auf dem Murnauer Kunstrasenplatz auch einige Möglichkeiten, die die Raistinger aber nicht zu nutzen wussten.

Effektiver zeigte sich der TSV, der nach dem 3:0 durch Laurenz Schneider (55.) fast nach Belieben schalten und walten konnte. Georg Kutter (75.) und Adelwart (85.) trafen noch bei Freistößen. Dazwischen erzielte Josef Bierling aus dem Spiel heraus das fünfte Tor.



„Das Ergebnis ist für mich nebensächlich. Wichtiger ist mir das Auftreten und das war nach einer halben Stunde bedenklich“, ärgerte sich Franz nach Spielschluss. Seine Truppe hat nun am morgigen Sonntag um 13.30 Uhr beim nächsten Test beim TSV Peiting, wie Murnau ein Kreisliga-Spitzenteam, Gelegenheit zu zeigen, dass sie es besser kann.



Die Murnauer haben ihr nächsten Vorbereitungsspiel bereits morgen um 13 Uhr gegen den SV Aubing.

