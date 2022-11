Kein Geld nach Bordellbesuch: Taxifahrt nach Bernried nicht bezahlt

Fahrer geprellt

Bernried – Ein bislang Unbekannter hatte wohl eine kostspielige Nacht im Münchener Rotlichtmilieu hinter sich. Im Geldbeutel war dann nicht mehr genug, um seine Taxifahrt nach Bernried zu bezahlen.

Wie die Penzberger Polizei berichtet, ließ sich ein unbekannter Herr am vergangenen Montag (7. November) gegen 3 Uhr von einem Bordell – oder wie die Polizei es umschreibt, aus einem Münchener Etablissement – mit einem Taxi nach Bernried fahren. Offenbar hatte der Mann allerdings den Großteil seines Geldes zuvor für sein Vergnügen verprasst, denn er konnte an seinem Zielort den ausstehenden Fahrpreis nicht gänzlich bezahlen. Nachdem er dort noch mit circa 23 Euro in der Kreide stand, entfernte er sich unbekannter Weise vom Taxi.

Dem Münchener Taxifahrer blieb deshalb letztlich nichts anderes übrig, als bei der Polizei Anzeige gegen den Fahrgast zu erstatten.

Von Kreisbote