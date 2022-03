Der nächste Kreisverkehr in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Planbesprechung zum Start der Bauarbeiten für den Kreisverkehr (v.li.): Christian Breidbach, Bürgermeister Frank Zellner und Thomas Schamper vom gemeindlichen Bauamt. © Jepsen

Peißenberg – Unter der Woche haben die Bauarbeiten für den zweiten Kreisverkehr an der Schongauer Straße begonnen. Nach dem Kreisel an der Einmündung zur Bergwerkstraße wird in den nächsten Wochen auch die Kreuzung zur Hochreuther Straße neugestaltet.

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Erschließung des ehemaligen MTP-Geländes. Im südlichen Geländebereich, der von der Küblböck-Unternehmensgruppe aus Regensburg vermarktet wird, haben längst die Hochbaumaßnahmen begonnen. Dort sollen ein Edeka- und Lidl-Supermarkt entstehen. Zudem wird der Müller-Drogeriemarkt vom Einkaufspark auf das ehemalige MTP-Areal umziehen. Der Bauzeitplan ist eng getaktet. „Ende des Jahres wird man hier bereits einkaufen können“, kündigt Küblböck-Projektleiter Christian Breidbach an.

Im Gegensatz zum Minikreisel an der Kreuzung Schongauer Straße/Bergwerkstraße wird es an der Einmündung zur Hochreuther Straße einen „echten“ Kreisel geben, der auch von größeren Sattelschleppern in den vorgesehenen Radien befahren werden kann. Die vier Aus- und Einfahrtsäste sind jeweils mit einer Querungshilfe geplant. Bauträger ist die Küblböck-Unternehmensgruppe. Der Markt hatte im Bebauungsplanverfahren die Errichtung eines Kreisels als Bedingung ausgegeben. Breidbach schätzt die Baukosten inklusive Mehrwertsteuer auf etwa 650 000 Euro. „Ende Juni wollen wir mit der Maßnahme fertig sein“, so der Projektleiter.

Neben dem Kreisverkehr wird ein paar Meter weiter östlich auch die bestehende Bushaltestelle an der Schongauer Straße behindertengerecht ausgebaut und mit einer Querungshilfe versehen. Während der Bauarbeiten bleibt die Schongauer Straße befahrbar, allerdings nur halbseitig. Dazu wird eine wechselseitige Ampelschaltung installiert.

