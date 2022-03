Naturfreundehaus Weilheim nimmt Menschen aus der Ukraine auf

Von: Stephanie Novy

Ole Krug (rechts außen) mit den ersten Geflüchteten, die im Naturfreundehaus untergekommen waren. © Privat

Weilheim – Silvana und Ole Krug bieten in ihrem Hostel im Naturfreundehaus Geflüchteten aus der Ukraine eine vorübergehende Bleibe, bis sie dauerhafte Wohnmöglichkeiten gefunden haben. Und dabei bekommen sie jede Menge Unterstützung von Bürger*innen: „Die Hilfsbereitschaft ist der Wahnsinn.“

Auf den Tischen stapeln sich die Kleidungsstücke. Alles fein säuberlich nach Größen geordnet. Auch am Boden finden sich stapelweise Hosen, Pullis, Mützen und mehr. Das Zimmer, in dem sich sonst Gäste in ihrem Urlaub erholen, ist zu einer Kleiderkammer geworden. Das sind aber längst nicht die einzigen Sachspenden, die das Ehepaar Krug in letzter Zeit erhalten hat. Und das nach nur einem einzigen Aufruf auf Facebook.



Die ersten Geflüchteten kamen Anfang März an. Darunter auch einige Kinder, das jüngste zwei Jahre alt. Für Ole Krug eine „Herzenssache“. „Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich in dieser Situation wäre. Ich möchte mich in Sicherheit fühlen und wissen, dass mir geholfen wird.“



Den Menschen aus der Ukraine gibt das Ehepaar nicht nur ein Dach über den Kopf (wofür sie, so Ole Krug, sogar Buchungen von Gästen wieder abgesagt haben). Dreimal täglich gibt es zudem eine Mahlzeit; alles selbst zubereitet. Und ganz wichtig: „Wir geben ihnen Halt.“ Die Kinder können unbeschwert auf dem großen Spielplatz toben. Bereits in der zweiten Nacht hätten die Kleinen schon wieder fester geschlafen. Die Erwachsenen, so erzählt es Silvana Krug, seien sehr hilfsbereit. Sie würden ihre Zimmer reinigen oder beim Sortieren der Sachspenden helfen.



Dass die Hilfesuchenden sich im Naturfreundehaus wohlfühlen ist nicht verwunderlich. Die Krugs investieren viel für die Familien. „Ich steh morgens um 5.30 Uhr auf und gehe abends gegen 11 oder 12 Uhr ins Bett“, beschreibt Ole Krug seinen Tag. Aber Zeit und Arbeit seien Nebensache. „Es geht um die Menschen.“ Man merkt dem Ehepaar an, dass viel Herzblut in ihrem Tun steckt. Das scheinen auch die ukrainischen Familien zu spüren. Als sie nach einigen Tagen zu ihren permanenten Unterkünften weiterzogen, hätten einige „arg geweint“, erinnert sich Silvana Krug. Einer der Geflüchteten, der ohne Familie nach Deutschland kam, wollte gar nicht mehr weg. Er darf nun im Naturfreundehaus bleiben. Dort hilft er dem Ehepaar bei anfallenden Arbeiten. Denn auch wenn derzeit keine Urlaubsgäste da sind, seit vergangenem Wochenende ist die Gaststätte samt Biergarten wieder geöffnet. Und am Sonntag kamen auch wieder rund 30 neue Geflüchtete. Zu tun gibt es also genug.

Um die Menschen aus der Ukraine mit einer Grundausstattung zu versorgen, freuen sich die Krugs über weitere Sachspenden. Kleidung sei derzeit genug vorhanden. Gebraucht wird unter anderem: Waschpulver, Bodenreiniger, Damenhygieneprodukte, neue Handtücher, Corona-Masken oder auch Süßigkeiten für die Kinder. Da die drei Mahlzeiten am Tag auch ordentlich zu Buche schlagen, ist ein kleiner Obolus ebenso willkommen. Kontakt Naturfreundehaus: Tel. 0881/3136.

