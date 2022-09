„Naturwald“ bei Hohenpeißenberg

Totholz im Naturwald bei Hohenpeißenberg. © AELF WM

Hohenpeißenberg – Wald und unberührte Natur, dazwischen gibt es Unterschiede. Was würde in einem Wald passieren, den der Mensch ganz sich selbst überlässt, ohne Bewirtschaftung und Holzentnahme? Beobachtungen dazu sollen in Naturwäldern gemacht werden. Ein solcher findet sich am „Kohlgraben“ in Hohenpeißenberg.

„Nach dem neu gefassten Art. 12 a des Bayerischen Waldgesetzes (BayWaldG) ist bis 2023 auf zehn Prozent der Staatswaldfläche ein grünes Netzwerk aus Naturwäldern einzurichten“, erklärt Sprecherin Alexandra Rauch vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim (AELF WM). Mit der Ausweisung der Naturwälder sind drei Ziele verbunden: Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Biodiversität, liefern Referenzflächen zur langfristigen Beobachtung der Waldentwicklung im Hinblick auf den Klimawandel und sollen, wo möglich, für die Gesellschaft erlebbar gemacht werden.



Um das zu erreichen, gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen der Forstverwaltung (FoV) und der Bayerischen Staatsforsten (BaySF). Inzwischen sind bayernweit 58.000 Hektar Naturwald-Flächen rechtsverbindlich ausgewiesen. In den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Starnberg sind es zusammen 717 Flächen (14.430 Hektar). Dies entspricht auf regionaler Eben sogar circa 30 Prozent des Staatswaldes.



Denn viele Flächen liegen im Gebirge. Ihre Bewirtschaftung an den steilen Hängen war über Jahrhunderte viel extensiver als im Flachland. Diese Wälder blieben sehr naturnah und eignen sich heute aufgrund ihrer naturräumlichen Ausstattung besonders gut als Naturwälder. Doch nicht nur in den Bergregionen finden sich Naturwaldflächen.



Dies verdeutlichten Martin Kainz, Abteilungsleiter Forst am AELF WM, und Richard Baur, stellvertretender Forstbetriebsleiter Oberammergau der BaySF, bei ihrer Führung durch den Naturwald am „Kohlgraben“ bei Hohenpeißenberg. Auf den 6,90 Hektar zeigt sich eine Vielfalt an Baum- und Pflanzenarten.



Die Buche dominiert hier mit geschätzten 50 Prozent Baum­anteilen, gefolgt von der Fichte mit 35 Prozent und weiteren Edellaubhölzern mit 15 Prozent. Zwischen den kräftigen und hoch gewachsenen alten Baumbeständen verstecken sich junge Eiben, Bergahorne und Buchen, verschiedene Gräser sowie Tot­hölzer, auf denen neues Leben wächst und viele Tiere einen Lebensraum erhalten.



Die Bayerische Staatsregierung setzt sich zum Ziel, bis 2023 79.000 Hektar Naturwaldflächen bayernweit auszuweisen. „In unserer Region sind wir schon auf einem sehr guten Weg“, fasst Alexandra Rauch zusammen. Auch deshalb, weil über viele Jahre hinweg bereits eine naturnahe Waldbewirtschaftung stattfand und deshalb Flächen mit zum Teil sehr alten und artenreichen Baumbeständen zur Verfügung stehen. Zum Schluss der Waldbegehung wollten die beiden Waldexperten Kainz und Baur noch eine zentrale Botschaft mit auf den Weg geben: „Unser Anliegen ist es, den Wald zu ‚schützen und nützen‘. Dazu zählt neben dem Erhalt von Naturwäldern auch die multifunktionale Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Funktionen des Waldes wie zum Beispiel Erosionsschutz.“

Die ausgezeichneten Naturwälder sind im BayernAtlas online abrufbar, weitere Informationen zum Thema Naturwälder finden sich hier.