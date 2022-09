Nein zu neuem Baugebiet an der Waldstraße in Oberhausen

Von: Peter Stöbich

Da rollen keine Bagger: Eine knappe Mehrheit der Gemeinderäte hat gegen das Vorhaben gestimmt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Wolfness72

Oberhausen – Die angekündigte Diskussion über ein mögliches Baugebiet an der Waldstraße hat mehrere Dutzend Zuhörer in den neuen Sitzungssaal des Oberhausener Rathauses gelockt. Nach eineinhalb Stunden nahm die Debatte im Gemeinderat ein überraschendes Ende.

Vor der eventuellen Aufstellung eines Bebauungsplans hatte die Verwaltung Gutachter und das Wasserwirtschaftsamt kontaktiert, um das 1,5 Hektar große Gelände auf seine Eignung untersuchen zu lassen. Das Ergebnis: Es seien zwar „erhebliche bauliche Maßnahmen“ erforderlich, berichtete Bürgermeister Rudolf Sonnleitner, aber dann gebe es keine gravierenden Argumente, die eine Wohnbebauung unmöglich machten.

Im Detail erläuterten das drei Experten eines Ingenieurbüros. In ihrem hydrogeologischen Gutachten ging es unter anderem um Bohrungs-Ergebnisse, Grundwasserstände, Fließweg- und Risikoanalysen, Niederschlags-Statistiken und andere Parameter für eine mögliche Planung. Das Fazit der Modellrechnungen: Ideal wäre eine Bebauung an der Waldstraße zwar nicht, mit relativ hohem technischen und finanziellen Aufwand für die künftigen Bauherren aber machbar. In der 90-minütigen Debatte tauchten viele Fragen auf, die noch zu klären sind. Zum Beispiel, ob und wie Wasser in die Ach abgeleitet werden kann. Auch detaillierte Untersuchungen seien noch nötig, so die Fachleute, weil das Wasserwirtschaftsamt für das Gebiet eine ganze Reihe von Auflagen mache.



Über das weitere Vorgehen waren sich die Ratsmitglieder uneins: Solle die Gemeinde weitere Analysen in Auftrag geben und danach einen Bebauungsplan aufstellen oder umgekehrt? In jedem Fall war eines klar: Für potentielle Bauherren würde es nicht gerade günstig werden.



Bürgermeister Sonnleitner beantragte eine namentliche Abstimmung, die für die zahlreichen Zuhörer mit einer Überraschung endete: Fünf Räte waren dafür, die Planung fortzuführen, sechs dagegen. Mit dieser knappen Mehrheit ist das Vorhaben gescheitert.

