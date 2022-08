In Weilheim formiert sich neues Aktionsbündnis gegen den B2-Ausbau

Von: Stephanie Novy

Um den Bürgern den Standpunkt näher zu bringen, sollen unter anderem Flyer in Briefkästen verteilt werden. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / germanopoli (YAYMicro)

Weilheim/Region – Widerstand gegen die Pläne zum Ausbau der B2 gibt es schon lange. Jetzt tun sich diverse Bürgerinitiativen, Parteien und Organisationen zusammen, um die Weilheimer von einem „Nein“ zur Umfahrungsstraße bei der anstehenden Bürgerbefragung zu überzeugen.

Die SPD Weilheim hatte zu einem Initiierungstreffen des Aktionsbündnisses am vergangenen Dienstagabend eingeladen. Knapp 30 Vertreter verschiedener Initiativen, Parteien und Organisationen sind dem Aufruf gefolgt. Sie alle wollen – teils aus unterschiedlichen Gründen – den B2-Ausbau in und um Weilheim verhindern. Stattdessen soll der öffentliche Nah- sowie Fahrradverkehr gefördert werden.



Um den Bürgern ihren Standpunkt näher zu bringen, sollen in den kommenden Wochen diverse Aktionen stattfinden: Demonstrationen, Info-Stände, öffentliche Debatten, Flyer in Briefkästen, etc. waren einige der Ideen. Auch ein Pressegespräch soll es geben, bei dem das Aktionsbündnis seine Argumente erläutern möchte.



Viel Zeit bleibt dafür jedoch nicht mehr. Am 13. September startet die vierwöchige Bürgerbefragung. Allerdings, auch das wurde bei dem Treffen betont, der Fokus liege nicht auf der Befragung. Die Teilnehmenden wollen auch darüber hinaus tätig sein. Weitere Mitstreiter sind dabei gerne gesehen.

