Umfrage zum Neubau eines Hallenbads in Weilheim

Neues Hallenbad für Weilheim: So könnte es klappen

Von: Mihriban Dincel

Für das Hallenbad in der Jahnstraße ist das Landratsamt zuständig. © Dincel

Weilheim – In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses war das Weilheimer Hallenbad ein großes Thema. Dabei wurde über einen möglichen Neubau gesprochen.

Trotz Renovierungsarbeiten weist das Hallenbad in der Jahnstraße einige statische Probleme auf, sodass im nächsten Jahr – oder mit viel Glück in vier oder fünf Jahren – mit einer Schließung zu rechnen ist. Daher wurde im Hauptausschuss über einen möglichen Neubau in Weilheim diskutiert. Hierfür würde der Landkreis Weilheim-Schongau aber keine Trägerschaft übernehmen und die Kosten könnte die Stadt allein nicht stemmen.

In diesem Zusammenhang betonte Markus Loth, Bürgermeister Weilheims, dass die Angelegenheiten des aktuellen Hallenbads Sache des Landkreises seien, während ein Neubau die Stadt betreffe. Um solch ein Projekt finanzieren zu können, gibt es die Möglichkeit einer „Auslagerung“ der Investitionen aus dem städtischen Haushalt. Die Stadtwerke Weilheim Kommunalunternehmen (KU) haben nun ein grobes Konzept für einen Neubau ausgearbeitet, das Peter Müller, erster Vorstand der Stadtwerke Weilheim KU, während der Sitzung vorstellte.



Unter dem Dach des KU soll es eine Einteilung in Bau- und Betriebsgesellschaft geben. Während die Baugesellschaft für die Angelegenheiten rund um die Bebauung zuständig ist, kümmert sich die Betriebsgesellschaft um die Betriebskosten und finanziert sich durch die Einnahmen des Bads später selbst, so der Plan.



Die Finanzierung würde dabei über eine „Investitionszuschusszusage“ laufen, bei der sich Investoren wie die Stadt bereit erklären, über einen längeren Zeitraum eine bestimmte Summe zu zahlen. Denn ob die Stadt nun das Betriebskostendefizit des aktuellen Hallenbads mitträgt oder Geld für den Zuschuss aufbringt, spielt keine Rolle. Wenn diese Zusage einer entsprechenden Bank vorgelegt wird, stelle diese den Betrag auf einmal zur Verfügung. „So ist eine Finanzierung möglich, ohne das einmalige Aufbringen eines großen Investitionsvolumens“, erläuterte Müller. Er betonte, dass dieses Vorgehen bereits in anderen Teilen Bayerns angewendet wurde und funktioniere.



Das Bad soll dabei mehr als nur ein „rechteckiger Bau“ werden. Geplant ist ein Hallenbad, worin Schulsport, Vereinssport und Freizeitspaß parallel stattfinden können. Als weiteren Punkt sprach Müller über die Situierung des Neubaus. Für ein solches Vorhaben wäre nämlich eine Fläche von mindestens einem Hektar erforderlich, wobei nicht alles bebaut, sondern auch Platz für den Eingangsbereich oder als Freifläche genutzt werden soll. Für den Neubau sei mit vier Jahren Planungs- und Bauzeit zu rechnen. Diesen Zeitrahmen bezeichnete Müller als „sportlich aber möglich.“



Umfrage zum Neubau eines Hallenbads in Weilheim

Nach diesen Ausführungen seitens Müller und einer Diskussion der Ausschussmitglieder (ausführlicher Bericht in der Mittwochsausgabe) wurde einstimmig beschlossen, die Stadtwerke mit der Prüfung der Realisierbarkeit eines Hallenbad-Neubaus in Weilheim zu beauftragen. Dem muss nun noch der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zustimmen.

