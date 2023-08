Neue Ampelanlage an der St 2056 nördlich Wielenbach: Bauarbeiten beginnen am 28. August

Ab dem 28. August wird die Einmündung der Staatsstraße 2056 in die Bundesstraße 2 nördlich von Wielenbach für den Zeitraum von zwei Wochen teilweise gesperrt. SymbolfOTO: DPA © Thomas Söllner - stock.adobe.co

Wielenbach - Ab dem 28. August wird die Einmündung der Staatsstraße 2056 in die Bundesstraße 2 nördlich von Wielenbach für den Zeitraum von zwei Wochen teilweise gesperrt. Der Grund: Es werden Fundamente für eine neue Ampelanlage errichtet. Die Arbeiten sind eine Reaktion auf die vermehrten Unfälle in diesem Bereich.

Die halbseitige Sperrung betrifft insbesondere die Linksabbiegespur auf der B 2 in Richtung Dießen und Herrsching. Für die Dauer der Bauarbeiten wird der Verkehr über die WM 9 durch Pähl umgeleitet. Aus der St 2056 in Fahrtrichtung Norden bleibt das Einbiegen in die B 2 jedoch weiterhin möglich.

Während der Bauzeit werden Kabelleerrohre unter der Fahrbahn verlegt, Fundamente und Kabelschächte hergestellt sowie der Einmündungsbereich für die zukünftige Verkehrsführung verbreitert. Die Arbeiten werden von der Firma Kutter durchgeführt.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat diese Maßnahme in Angriff genommen, um die Sicherheit an der Einmündung der St 2056 in die B 2 zu erhöhen. In der Vergangenheit hat es in diesem Bereich gehäuft Unfälle gegeben, weshalb eine Verkehrsregelung mit Hilfe einer Ampelanlage als notwendig erachtet wird.

Das Bauamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Umleitungen und Beschilderungen sind so geplant, dass sie die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich halten sollen.

Damit wird eine langfristige Lösung angestrebt, um die Verkehrssicherheit in diesem kritischen Bereich zu verbessern. Nach Abschluss der Arbeiten wird die neue Ampelanlage den Verkehr flüssiger und sicherer gestalten und somit hoffentlich zur Reduzierung der Unfallzahlen beitragen.