Neue Betreiber für Kiosk am Badeweiher in Hohenpeißenberg

Teilen

Bürgermeister Thomas Dorsch und Anna Gillinger freuen sich auf den Saisonstart am Badesee am 1. Mai. © FKN

Hohenpeißenberg – Der Kiosk am Badeweiher in Hohenpeißenberg eröffnet am 1. Mai mit neuen Pächtern. Anna Gillinger und Martin Dietrich möchten mit ihrer neu gegründeten Firma „Annalei“ frische gastronomische Akzente in der Region setzen. Der Sonnenplatzerl-Kiosk in Hohenpeißenberg soll künftig „Kiosk an der Quelle“ heißen, angelehnt an die Trinkwasserquelle, die den Badeweiher mit Wasser speist.

„Unser Angebot beruht auf regionalen und saisonalen Produkten“, sagt Anna Gillinger. Der Region ist sie als gebürtige Peitingerin heimatlich verbunden. Dementsprechend arbeitet sie für den Kiosk mit lokalen Lieferanten für Gemüse, Milch und Fleisch zusammen. „Es ist unglaublich spannend, sich mit engagierten Produzenten aus der Region zusammenzusetzen und gemeinsam ein Angebot für den Kiosk zusammenzustellen“, so Anna Gillinger weiter.



Erst seit kurzem ist sie wieder zurück in Oberbayern. In den Jahren zuvor hat sie in Wien und Toronto in Spitzenküchen gelernt und gekocht. Besonders die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln hat es ihr angetan. Die Zeit im Ausland habe sie genutzt, um sich inspirieren zu lassen und dabei schon immer daran gedacht, die eigenen Ideen irgendwann „daheim“ zu verwirklichen, sagt sie. Mit ihrem Mitstreiter Martin Dietrich kann Anna Gillinger schon auf eine lange Freundschaft zurückblicken. Ein gemeinsames berufliches Projekt hatten sie immer wieder besprochen. „Erst war es ein Traum, eine Vision“, sagt Martin Dietrich, der ebenso wie Gillinger in Dießen am Ammersee wohnt. Als Gastro-Quereinsteiger ist Dietrich hauptsächlich für die administrativen Arbeiten zuständig. Sich selbst bezeichnet er lachend als „Mädchen für alles.“ Aus ihrer Vision vom gemeinsamen Projekt wurde nun schnell Wirklichkeit. Mit dem ehemaligen Kioskbetreiber Michael Britzger sind beide schon lange bekannt. Über Freunde hatten sie erfahren, dass der Kiosk am Weiher einen neuen Pächter bekommen soll. Dass sie nun dort ihr gastronomisches Zuhause gefunden haben, sei ein echter Glücksgriff, meint Martin Dietrich. „Hier können wir viel ausprobieren und mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen. Wunderbar!“



Der Kiosk konzentriert sein Angebot in erster Linie auf die Badegäste. Auch Radler, Volleyballer und Wochenendausflügler möchten die beiden Betreiber ansprechen. Mit der Zeit soll es am Kiosk auch kulturelle Veranstaltungen geben. Denkbar sind auch Flohmärkte, Christkindlmärkte und Empfänge zu standesamtlichen Trauungen. Hierfür sind die beiden bereits eng mit der Gemeinde Hohenpeißenberg in Kontakt. Einen Stand auf dem Schmankerlfest am 3. Juni haben sie bereits zugesagt.



An Ideen und Plänen mangelt es also nicht. Und das Essen? Die Speisekarte, so Anna Gillinger, soll „einfach, aber nicht langweilig“ sein. Wichtig ist ihr, dass die Produkte frisch sind. Es soll hausgemachte Waffeln, frische, selbstgebackene Kuchen und Brote mit saisonalen Aufstrichen geben. Auch der ein oder andere Kiosk-Klassiker wird auf der Speisekarte zu finden sein.



Weitere Infos unter www.annalei-kiosk.de. Eröffnung ist am morgigen Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr.