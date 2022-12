Hallenbad Weilheim ab 9. Januar wieder zu erweiterten Zeiten geöffnet

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Künftig wird der allgemeine Badebetrieb auch am Dienstag und Donnerstag angeboten. © Landratsamt

Weilheim - Das Hallenbad Weilheim steht ab 9. Januar 2023 den Bürgerinnen und Bürgern wieder zu erweiterten Öffnungszeiten zur Verfügung.

In den vergangenen Monaten war das Bad wegen personellen Engpässen nur eingeschränkt für die Allgemeinheit geöffnet. Da es nun personell wieder gut besetzt ist, steht es künftig wieder am Dienstag und Donnerstag für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung. Lediglich über die Weihnachtsfeiertage ist das Hallenbad – wie jedes Jahr – teilweise geschlossen.

Im Hallenbad Weilheim konnte in den vergangenen Monaten aufgrund personeller Unterbesetzung in Verbindung mit Krankheitsfällen die Beaufsichtigung des öffentlichen Badebetriebs vorübergehend nur am Wochenende gewährleistet werden. Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und Kurse fanden jedoch wie gewohnt statt.

Ab dem 9. Januar 2023 gelten für den allgemeinen Badebetrieb folgende Öffnungszeiten:

Dienstag 15 bis 21 Uhr

Donnerstag 15 bis 21 Uhr

Freitag 15 bis 21 Uhr

Samstag 13 bis 18 Uhr

Sonntag 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr

Wegen der Feiertage gelten im Zeitraum zwischen 24. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 wie üblich eingeschränkte Öffnungszeiten:



24. bis 29. Dezember geschlossen (nur 28. Dezember nachmittags Vereinsschwimmen)

30. Dezember öffentlicher Badebetrieb 14 bis 21 Uhr

31. Dezember bis 2. Januar geschlossen (nur 2. Januar nachmittags Vereinsschwimmen)

3. Januar öffentlicher Badebetrieb 14 bis 21 Uhr

4. Januar geschlossen (nachmittags Vereinsschwimmen)

5. Januar öffentlicher Badebetrieb 14 bis 21 Uhr

6. Januar geschlossen

7. Januar öffentlicher Badebetrieb 14 bis 21 Uhr

8. Januar öffentlicher Badebetrieb 8 bis 12 Uhr und 13 bis 21 Uhr

Die Öffnungszeiten sind auf der Website unter https://www.weilheim-schongau.de/land-kreis/gesundheit-im-landkreis/gesundheitsamt/gesunder-badespass/hallen-und-freiba-eder/hallenbad-weilheim/ nachzulesen.