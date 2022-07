Neue Selbsthilfegruppe Migräne in Weilheim gegründet

Von: Mihriban Dincel

Lucia Baumann ist Koordinatorin für Selbsthilfegruppen der Migräne Liga. © Privat

Weilheim – In der Kreisstadt hat sich eine neue Selbsthilfegruppe für Betroffene von Migräne gegründet.

Es ist ein einseitiger, pochender, bohrender Schmerz im Kopf. Oft geht dieser mit Erbrechen und Übelkeit einher. Betroffene sind häufig licht- und lärmempfindlich. Von dieser eigenständigen Kopfschmerzerkrankung sind rund 20 Prozent der Frauen und sieben bis acht Prozent der Männer in Deutschland betroffen. „Man kann sich das so vorstellen, wie den schlimmsten Kater nach einer Party – nur eben ohne die Party“, erklärt Lucia Baumann, Koordinatorin für Selbsthilfegruppen der Migräne Liga, diese Erkrankung. Die Ausprägung sei oftmals unterschiedlich. Laut Baumann leiden einige Betroffene bis zu 20 Tage im Monat an diesem Schmerz. Die Ursache hierfür kann erblich sein. Die Suche danach sei aber oft vergeblich, erklärt die Koordinatorin. Baumann leidet selbst seit 27 Jahren an Migräne: „Für mich fühlt sich das so an, als würde jemand einen Schraubenzieher in meinen Kopf stecken und dann drehen“.

Heute ist sie Koordinatorin für Selbsthilfegruppen der Migräneliga und möchte sicherstellen, dass Betroffene die Möglichkeit zur Selbsthilfe haben. So initiierte sie auch die Gruppe in Weilheim. Bei einem Vortrag „Migräne im Fokus“ fand sie Interessenten dafür. Der Bedarf habe sich dabei insbesondere in Weilheim herauskristallisiert. Derzeit wird die Gruppe von Baumann angeleitet.



Da sie aber nicht aus Weilheim, sondern aus dem Unterallgäu kommt, sucht sie eine engagierte Person, die die Leitung der Selbsthilfegruppe in Weilheim übernehmen möchte. Der Initiatorin ist es ein besonderes Anliegen, dass Betroffene gut über ihre Krankheit informiert sind. „Sie sollen ihre eigenen Experten werden“, erläutert Baumann.

Der Austausch soll dabei im Vordergrund stehen. Denn dieser biete den Teilnehmenden Unterstützung und könne sie stärken. Betroffene würden sich untereinander einfach verstehen. Ihnen sei klar, was die anderen durchmachen. Sie erleben nämlich dasselbe. „Solche Treffen nehmen den Betroffenen daher auch oft den Druck“, erklärt Baumann. Wichtig sei es, dass bei den Treffen Themen besprochen werden, bei denen Informations- und Redebedarf für die Teilnehmenden herrscht. „Themen, die den Betroffenen unter den Nägeln brennen, sollen auf den Tisch“, so Baumann. Auch Probleme im Alltag in Bezug auf die Erkrankung können thematisiert werden.



Die Gruppe ist für alle Altersklassen geeignet. Für Kinder gibt es jedoch spezielle Gruppen. Baumann sieht viele Vorteile in einer Selbsthilfegruppe mit Teilnehmenden in unterschiedlichen Altersklassen. „Dadurch profitiert jeder von jedem und von den Erfahrungen“, fasst sie zusammen. Finanziert wird die Selbsthilfegruppe durch Förderungen der Krankenkassen, ergänzt durch ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Über die Förderung sind auch Aktionen wie zukünftige Vorträge von Ärzten oder Ärztinnen gedeckt.

Die Gruppe trifft sich einmal im Monat in Weilheim. Alle an Migräne Erkrankten sind hierzu eingeladen, unabhängig davon, aus welchem Landkreis man kommt. Eine vorherige Anmeldung bei Lucia Baumann ist erwünscht per E-Mail an shg@migraeneliga.de

