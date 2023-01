Neujahrsempfang der FDP in Polling: Partei setzt auf Qualität

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Bezirkstagskandidat Morten Faust (stehend, links) erklärte den Anwesenden des Neujahrsempfangs, dass eine Kultur-Infrastruktur geschaffen werden müsse. © Dincel

Polling/Landkreis – Ein etwas anderes Programm bot die FDP des Landkreises Weilheim-Schongau heuer bei ihrem Neujahrsempfang. Zuvor führte der Initiator der STOA169 und Künstler Bernd Zimmer die Teilnehmenden durch die Säulenhalle in Polling.

Rund 30 Personen nahmen an dieser Führung teil und einige mehr waren es bei der anschließenden Zusammenkunft in der Alten Ziegelei. Dort entstanden bei Speis und Trank zwanglose Gespräche und Vertreter der FDP hielten ihre Ansprachen. Thomas Droms, Vorsitzender des Ortsverbandes Polling, freute sich, dass der Neujahrsempfang heuer in Polling und wieder in Präsenz stattfinden konnte. Als Dank für die Führung reichte er einen Spendeneimer herum, dessen Inhalt Droms später an Zimmer übergab.

Wie bei jedem Projekt habe es auch bei der STOA Kritik gegeben, erklärte Pollings Bürgermeister Martin Pape, der ebenfalls zu Gast war. Doch „die STOA ist ein Teil von Polling geworden“. Die Säulenhalle gehöre zur Kunst und Kultur der Gemeinde. Dem schloss sich Zimmer an. „Die STOA ist ein Geschenk für alle“, erklärte er.



Anschließend ergriff Landtagskandidat Dr. Yannik Timo Böge das Wort. „Wir müssen unsere Wähler über unsere Qualität erreichen“, erklärte er. Die FDP sei keine Partei der Quantität, doch die Qualität zeige sich durch die Experten in der Partei, von denen laut Böge zwei anwesend waren – Ex-Minister und Landtags-Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch und Kreisvorstand Klaus Breil. Böge betonte, dass das Wählerklientel des Stimmkreises 131 der Mittelstand sei. „Wir müssen in die Betriebe gehen und fragen welche Sorgen sie haben – wo der Schuh drückt.“ Die FDP sollte es sich zur Aufgabe machen, Angebote zu schaffen. So erreiche die Partei mehr als nur die Fünf-Prozent-Hürde.



Neuigkeiten aus dem Weilheimer Stadtrat und dem Kreistag teilte Kreis- und Stadträtin Saika Gebauer-Merx mit den Anwesenden. So plane die Stadt Solarwiesen und Fernwärmeprojekte. Beim Thema Umgehungsstraße warte man noch auf Neuigkeiten seitens des Bauamts. Beim Kreis stünden einige Baumaßnahmen an, doch das große Sorgenkind sei weiterhin das Hallenbad. Trotz bevorstehender Projekte werde man aber vorerst wohl nur Pflichtaufgaben nachgehen. „Wir können ja kein Geld drucken“, begründete Gebauer-Merx.



Insbesondere für den Kulturbereich möchte sich Bezirkstagskandidat Morten Faust einsetzen. Denn zur Lebensgrundlage gehöre mehr als nur das Materielle. Jeder müsse auch Zugang zu Kultur und Sport haben. „Wir brauchen eine vernünftige Kultur-Infrastruktur“, war Faust zudem überzeugt. Künstler hätten durch Corona stark gelitten. Man müsse diesen den Wiedereinstieg erleichtern. Das gelinge beispielsweise auch durch Digitalisierung.



Erneut für den Landtag möchte Heubisch kandidieren. Er zeigte sich beim Neujahrsempfang optimistisch. „Wir haben das Tal der Tränen durchschritten“, sagte er und ist sicher, dass es die FDP ins Maximilianeum schafft. Im Landtag braucht es laut Heubisch eine neue Dynamik. Der Politiker fürchtete, dass Deutschland seinen Status als Industrieland verlieren könnte. Denn hierfür bräuchte es ausreichend Energie. „In Bayern wurden viele Fehler gemacht“, stellte der Vize-Landtagspräsident fest. Auch von Russland habe man sich aufgrund des günstigen Erdgases zu abhängig gemacht. Doch Heubisch versicherte, dass unter anderem auch die FDP daran arbeite, damit Unternehmen diese Energiedurststrecke überwinden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.