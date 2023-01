Neujahrsempfang der Grünen: Was die Partei ändern möchte

Von: Stephanie Novy

Beim Neujahrsempfang der Grünen sprach unter anderem Landtagsabgeordnete Katharina Schulze. © Novy

Weilheim/Landkreis – 2023 ist ein wichtiges Jahr. Im Herbst stehen die Bezirks- und Landtagswahlen an. Beim Neujahrsempfang der Grünen im Landkreis zeigte man sich optimistisch. Landtagsabgeordneter Andreas Krahl meinte: „Das wird der Wahlkampf unseres Lebens.“

Acht Ortsverbände zählen die Grünen im Landkreis. Zudem sitzen in den Gemeinde- und Stadträten insgesamt 32 Mandatsträger. Das erklärte die Sprecherin des Kreisvorstands Katharina von Platen. Erreicht habe man auch so einiges. Angefangen bei den Demos, die jeden Montag in Weilheim stattfinden – für Frieden, Demokratie und Solidarität. Diese seien aus dem Wunsch entstanden, den „unsäglichen Montags-Demos etwas entgegenzusetzen“. Die Gegendemo habe zu einem Austausch geführt, Hilfen für Ukrainer und Ukrainerinnen angestoßen und kulturelle Veranstaltungen wie das Konzert eines ukrainischen Chors in Weilheim Ende 2022 ermöglicht.

Von Platen erklärte zudem, dass man den Ausbau von PV-Freiflächen vorangetrieben und in Penzberg eine Fördermaßnahme für Balkonkraftwerke eingeführt habe. Diese sei so erfolgreich gewesen, dass „der Fördertopf innerhalb von zwei Stunden leer“ gewesen sei.



Das Verbot von Schottergärten in Peißenberg, das Nein zur Umfahrung in Weilheim sowie das Fortschreiben des Mobilitätsgesetzes im Landkreis nannte von Platen ebenfalls als Erfolge. Die Verkehrspolitik sei derzeit „beherrschendes Thema“ im Landkreis. Die Politikerin sah Geschwindigkeitsreduzierungen auf Ortsdurchgangsstraßen sowie die Verbesserung der Situation für Radler als wichtige Maßnahmen an. Zudem brauche es mehr Geld für die Bahn, denn im Landkreis gebe es derzeit nicht mal ein schlechtes, sondern „gar kein ÖPNV-Angebot“.



Landtagsabgeordneter Krahl sprach ebenfalls zu den rund 100 Gästen beim Neujahrsempfang. Er arbeitete sich an der aktuellen Landesregierung ab. Es werde immer auf andere gezeigt und Fehler herausgestellt. Es dürfe aber nicht heißen: „Wir gegen die anderen.“ Man müsse „miteinander sprechen, zuhören und die Argumente ernst nehmen“. Nur so könne Demokratie funktionieren.



Ebenfalls beim Neujahrsempfang war Katharina Schulze. Die Fraktionsvorsitzende im Landtag holte zu einer etwas längeren Rede aus. Wie schon von Platen, machte Schulze auf bisherige Erfolge aufmerksam. Sie nannte unter anderem die Abschaffung des Paragrafen 218, der die „Werbung“ für Schwangerschaftsabbrüche verboten hatte. Zudem wurde der Kohleausstieg um acht Jahre vorgezogen.



Mit Blick auf die Zukunft ging es darum, Bauern beim Umstellen auf nachhaltige Landwirtschaft zu helfen, erneuerbare Energien voranzutreiben, die digitale Infrastruktur auszubauen und den Fachkräftemangel anzugehen.



Schulze kritisierte, dass Kinder und Jugendliche „keine Priorität für die Regierung“ hätten. „Jedes Kind muss die gleichen Chancen haben.“ Es dürfe keine Rolle spielen, ob die Mutter Zahnärztin oder Flüchtling ist. Außerdem gebe es ab 2026 ein Recht auf Ganztagsbetreuung. „Da ist noch nichts vorbereitet.“ Es gebe bisher „keine klaren Ziele und Vorgaben“, wie der Rechtsanspruch umgesetzt werden soll.



Ebenfalls zum Thema Schule sagte die Abgeordnete: „Wir wollen ein gesundes, kostenloses Bioessen für alle Grundschüler.“ Das fördere zum einen die soziale Gerechtigkeit. Jedes Kind bekomme so zumindest einmal am Tag eine „gescheide Mahlzeit“ – auch wenn es sich die Eltern normalerweise nicht leisten könnten. Für viele Catering-Anbieter würde zudem so der Reiz geschaffen, ebenfalls auf Bio umzusteigen.



Das Thema Gleichberechtigung sprach Schulze ebenso an. Ihr Wunsch: Bayern zum ersten gleichberechtigten Bundesland machen. Die Gäste quittierten das teils mit ungläubigen Blicken und Gelächter. „Warum?“, fragte die Abgeordnete. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein; das stehe ja auch so im Grundgesetz. Dennoch würden Frauen einen Großteil der Sorge-Arbeit leisten, weniger verdienen und seltener Führungspositionen innehaben.

