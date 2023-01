SPD startet in Wahlkampfjahr

Von: Bianca Heigl

Teilen

Wahlkampfauftakt: Dr. Dominik Streit erläuterte seine landespolitischen Schwerpunkte. © Heigl

Weilheim – In analoger Form konnte heuer die SPD Weilheim wieder ihren Neujahrsempfang abhalten.

Begrüßt wurden die knapp 70 Gäste vom neuen Ortsvorsitzenden Felix Henkel, der die Gelegenheit auch nutzte, um sich selbst vorzustellen. Doch zunächst galt sein Gruß einigen besonderen Gästen, wie Weilheims Drittem Bürgermeister Alfred Honisch sowie Vertretern der Stadtratsfraktionen, der Gewerkschaften, der Landwirte, des Kunstforums, der Bürgerinitiative Weilheim 2030 sowie von Wasserwacht und THW. Und natürlich waren auch Dr. Dominik Streit, Kreisvorsitzender und Landtagskandidat, sowie der stellvertretende Bezirkstagspräsident und Kandidat für die Bezirkstagswahl im Herbst Michael Asam vertreten.

Henkel, selbst seit seinem 16. Lebensjahr SPD-Mitglied, führte sein abwechslungsreiches Berufsleben von Berlin über Nigeria und Sarajewo nach Weilheim. Mittlerweile betreut er als Referent die Schwerpunktthemen bezahlbares Wohnen und Verteidigung der Demokratie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern. Beim Neujahrsempfang warf er einen kurzen Blick auf seine neue Heimat aus der Perspektive eines „Zuagroastn“. Sein politisches Credo lautet „Gutes bewahren und Schlechtes verändern“, wofür der SPD-Ortsverein „ein spannender Ort“ sei, wo überholte Anschauungen auch überdacht und im Bedarfsfall geändert würden.



Nach einem musikalische Intermezzo hatten dann die Weilheimer SPD-Stadträte das Wort. Den Anfang machte Petra Arneth-Mangano, Referentin für Spielplätze sowie für Flüchtlinge, Asyl und Integration. Sie freute sich, dass Integrationskurse in der Kreisstadt angeboten werden, da ohne Sprache keine vernünftige Integration gelingen könne. Sie appellierte dazu, den Geflüchteten mit offenem Herzen zu begegnen, denn sie seien ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. Im Bereich Spielplätze äußerte sie die Hoffnung, dass im Frühjahr endlich die Erlebnis-Spielplatzrunde Marnbach-Deutenhausen verwirklicht werden kann. Zudem gab es viel Lob von ihr für den Klimaausschuss und die städtische Klimamanagerin Katharina Segerer. Stadtrat Horst Martin berichtete von mehreren großen Bauprojekten, die in ihrer Ausgestaltung als Nachverdichtung mit einem hohen Anteil an Sozialwohnungen der richtige Weg für Weilheim seien. Auch die fünf angefragten Standorte für Solarparks seien nach dem erarbeiteten Kriterienkatalog alle genehmigungsfähig. In der kommunalen Verkehrspolitik wünschte er sich etwas mehr Traute, auch einmal etwas zu wagen, wie etwa Tempo 30. Andere Kommunen hätten bereits solche Zonen eingeführt, auch gegen den Widerstand der unteren Verkehrsbehörde.



Nach einer Pause bei Snacks, Getränken und Gesprächen hatte dann Landtagskandidat Dr. Dominik Streit das Wort, der für Bayern mittel- und langfristig eine andere Politik fordert. Schwerpunkte setzt er persönlich beim bezahlbaren Wohnen, in der Bildungspolitik sowie beim Ausbau des ÖPNV. Im Bereich der Wohnungsbaupolitik sieht er Chancen in Bauherrengemeinschaften, Erbpacht-Modellen oder genossenschaftlichem Bauen. Die Bayern-SPD fordere ein „Sondervermögen“ von einer Milliarde Euro für die Kommunen sowie qualifiziertes Personal als fachliche Ansprechpartner für Privatleute und Gemeinden. Im Bereich der Bildung und Kinderbetreuung reklamierte Streit den immer noch vorherrschenden Lehrer- und Erziehermangel. „Schule ist so viel mehr als Mathe, Deutsch und HSU, aber wegen des Lehrermangels fällt alles andere weg“, so der SPDler. Las but not least plädierte er für einen Ausbau des ÖPNV, da gerade in der ländlichen Region oft gar keine Alternative zum Auto vorhanden sei. Und auch die Preisgestaltung im ÖPNV liegt ihm am Herzen, denn Bayern könnte seiner Meinung auch ein 29- statt eines 49-Euro-Tickets verwirklichen.



Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von Christian Rosa-Rodriguez an der Gitarre und Jakob Lackner an der Klarinette. Die beiden Lehrer der Städtischen Musikschule setzten mit schwungvollen Klängen von Jazz bis Klezmer Akzente und wurden mit entsprechend kräftigem Beifall entlohnt.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.