Neustart beim Kinderhaus St. Anna in Hohenpeißenberg

Von: Ursula Gallmetzer

Nun ist die Kasse der Kindertagesstätte St. Anna wieder gut gefüllt: Bürgermeister Thomas Dorsch übergab Andrea Weber (Mitte) und Sarah Habersetzer 1.000 Euro der Bürgerstiftung. © Gallmetzer

Hohenpeißenberg – Drei Kindergarten- sowie eine Krippengruppe zählt die Caritas-Kindertagesstätte St. Anna. In letzter Zeit gab es viele Personalwechsel. Nun soll eine neue Leitung Ruhe bringen.

Zwei motivierte Frauen sind es, die die Kindertagesstätte in eine positive Zukunft führen wollen: Sarah Habersetzer, bisher stellvertretende Leitung, bildet mit Andrea Weber, die zuvor stellvertretende Leitung im Peitinger Kindergarten St. Michael war, ein Leitungsduo. Weber war sofort angetan, als die Caritas, Trägerin der Einrichtung, auf sie zukam. Sie kannte den Kindergarten bereits, da sie dort öfter ausgeholfen hatte und war sich sicher: „Da machen wir wieder etwas Gutes draus.“ Habersetzer ist dankbar für diese Unterstützung. „Der Kindergarten hat so viel Potenzial und wir haben jetzt die besten Voraussetzungen“, hebt sie die gute Zusammenarbeit zwischen Team, Elternbeirat, Caritas und Gemeinde hervor.



Die Leiterinnen sind gleichwertig angestellt. Habersetzer kümmert sich um die Öffentlichkeits- und Elternarbeit, Weber um die Personalführung. Beide sind zusätzlich in den Gruppen im Einsatz. Daher sind sie noch auf der Suche nach weiteren Kolleginnen. Damit das Team, zu dem seit Kurzem auch zwei weitere neue Mitarbeiterinnen gehören, zusammenwächst, finden das ganze Kindergartenjahr über Maßnahmen zum Teambuilding statt. Supervision gibt es für die beiden Leiterinnen, die das Erarbeitete an die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen weitergeben, und auch für das neunköpfige Team gemeinsam. Wichtig ist Habersetzer und Weber, dass Probleme offen angesprochen werden können. So soll gewährleistet werden, dass die Mitarbeiterinnen sich wohlfühlen und langfristig bleiben: „Wir wollen Beständigkeit für die Kinder“, erklärt Habersetzer.



Thomas Dorsch ist überglücklich mit der gefundenen Lösung. „Hinter dem Kindergarten liegt eine unruhige Zeit. Es war eine schwierige Situation und es gab viel Ungeklärtes“, spricht er diverse Probleme an, die auch zu den wildesten Gerüchten geführt hätten. „Die Rückmeldungen seit Januar sind wunderbar“, freut der Bürgermeister sich, dass die Veränderungen auch in der Bevölkerung als positiv wahrgenommen werden. Das Team der Kita bekommt ebenfalls viel Zuspruch. Habersetzer ist zuversichtlich: „Wir sind sicher, dass es ein Ort sein wird, an dem alle sich wohlfühlen und gerne hinkommen.“



Um die Aufbruchsstimmung im Kinderhaus zu unterstützen und als Anerkennung für die geleistete Arbeit übergab Dorsch 1.000 Euro aus der Bürgerstiftung. Die gleiche Summe bekam auch der Kindergarten der Kinderhilfe im Hetten.