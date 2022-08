Niedrige Grundwasserstände: Stadt Weilheim bittet um sparsamen Umgang

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die Stadt Weilheim bittet darum, sparsam mit Trinkwasser umzugehen. © Symbolfoto: PantherMedia/Sanychs

Landkreis/Weilheim – Über 70 Prozent der Grundwasser-Messstellen in Bayern zeigen derzeit niedrige oder sogar sehr niedrige Wasserstände an. Auch in der Region. Die Stadt Weilheim gibt deshalb Tipps zum Wassersparen.

Die Dürre hält an. Sieht man sich das Vorhersagediagramm der Wetterstation Hohenpeißenberg an, ist auch die nächsten Tage nicht mit relevanten Regenmengen zu rechnen. Das macht sich unter anderem an den Messstellen des Grundwassers bemerkbar. Sowohl in Wielenbach als auch in Deutenhausen liegt der Grundwasserspiegel jeweils im sehr niedrigen Bereich. Das geht aus den Daten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt hervor. Denn nicht nur der Sommer lässt Regen missen. Auch der schneearme Winter und der trockene Frühling tragen zur Problematik bei. Die Situation ist in der gesamten Region ähnlich. In der Gemeinde Hurlach im Nachbarlandkreis Landsberg hatte der Bürgermeister bereits im April die Einwohner um einen sparsamen Verbrauch gebeten. Jetzt hat auch die Stadt Weilheim ein ähnliches Schreiben veröffentlicht.

Grund zur Panik besteht derzeit trotz allem nicht. Dennoch ist es sinnvoll, sich über den eigenen Verbrauch Gedanken zu machen. Wie die Stadt mitteilt, verbrauchen die Deutschen durchschnittlich knapp 121 Liter Wasser am Tag. „Dabei werden lediglich vier Prozent des kostbaren Trinkwassers zum Kochen oder Trinken verwendet.“ Der größte Teil fließe durch Wasserhähne, Waschmaschinen oder Toiletten. Versiegelte Flächen würden zudem die Grundwasserneubildung reduzieren. „Ein sinnvoller Umgang mit unserem Wasser ist also wichtiger denn je!“



Ein Blick auf die eigene Wasserrechnung könne helfen. Laut Stadt lebe man sparsam bei einem Verbrauch von 70 bis 100 Liter pro Kopf und Tag. „Wer allerdings täglich mehr als 130 Liter durch die Leitung jagt, verbraucht zu viel Wasser.“



Um beim Sparen zu helfen, verweist die Stadt auf Tipps der Verbraucherzentrale:



• Durchflussbegrenzer: Ein Zwischenstück im Duschschlauch oder am Wasserhahn sorgt dafür, dass weniger Wasser fließt.



• Sparspülung: Ein wassersparender WC-Spülkasten bringt mit weniger Wasser die gleiche Leistung wie herkömmliche Teile. Alte Spülkästen können außerdem mit Wasserstop-Tasten aufgerüstet werden.



• Duschen statt baden: Das allein spart im Durchschnitt jeweils 100 Liter Wasser. Tägliches Duschen ist aus hygienischen Gründen nicht notwendig und strapaziert zudem die Haut. Jeden zweiten Tag zu duschen reicht vollkommen aus und spart übers Jahr eine Menge Geld.



• Tropfender Wasserhahn: Dieser produziert innerhalb von 24 Stunden rund zehn Liter Wasser.



• Wäsche waschen: Nur volle Maschinen in Gang setzen, auf Vorwäsche verzichten.



• Regenwasser: Wer auf seinem Grundstück das Versickern weitgehend ermöglicht, kann von den Gebühren für Niederschlagswasser befreit werden.



• Regen- und Grauwasser: Als Grauwasser bezeichnet man den Teil des häuslichen Abwassers, der durch Baden, Duschen oder Waschen entsteht. Durch Grauwasseranlagen gereinigt eignet es sich beispielsweise für die Toilettenspülung, Waschmaschine oder Gartenbewässerung. Auch Wasser aus Regenwasserzisternen ist für diese Zwecke nutzbar. Gießen sollte ausschließlich morgens oder abends geschehen. Wer eine Regentonne aufstellt, hat außerdem kostenloses Gießwasser zur Hand.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.