Entwürfe für das Wohnquartier Nördlich der Geistbühelstraße vorgestellt

Von: Mihriban Dincel

Während eines Livestreams wurden die Entwürfe für das Wohnquartier Nördlich der Geistbühelstraße vorgestellt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / peus

Weilheim – In einem Livestream, den Jan Weber-Ebnet moderierte, wurden die drei architektonischen Entwürfe für das zukünftige Wohnquartier Nördlich der Geistbühelstraße vorgestellt. Dabei wurden ihre Vor- und Nachteile von den Mitgliedern des Preisgerichts genauer erläutert sowie der Siegerentwurf bekanntgegeben.

Bereits im Juli 2021 führte die Stadt Weilheim einen Wettbewerb zur Erstellung eines Rahmenplans durch. Drei Planungsteams, bestehend aus Architekt*innen und Landschaftsarchitekt*innen, wurden hierzu eingeladen und stellten ihre Entwürfe einer Jury vor. Im November letzten Jahres kam es dann zu Bewertung.



Andrea Roppelt-Sommer vom Stadtbauamt erläuterte im Livestream die Anforderungen, die an die Planungsteams gestellt wurden. Denn sie sollten „ein nachhaltiges zukunftsfähiges Wohngebiet mit Bürgerpark“ entwickeln, das die Forderungen der Weilheimer Charta (genauere Infos unter www.weilheim.de) und die der Öffentlichkeit mit einbezieht. Zuvor hatte die Stadt daher Bürgerbeteiligungen sowie Stadtteilbesichtigungen durchgeführt und so die Wünsche und Anregungen der Öffentlichkeit ermittelt. Nach diesen Kriterien wurden die Planungen der jeweiligen Büros und Studios letztendlich bewertet.

Auf dem dritten Platz landete der Entwurf des Studios Urbane Strategien gemeinsam mit der Koeber Landschaftsarchitektur. Andreas Rockinger, Landschaftsarchitekt aus München, der diesen Entwurf beim Livestream vorstellte, bezeichnete ihn als „progressiv, fast schon experimentell“. Denn die Planung wirke durch die hohe Dichte und die Kleinteiligkeit der Wohnbauten wie eine „gewachsene Altstadt“. Diese Kleinteiligkeit erschwert aber die Nutzung von Solarenergie. Zudem fehlt eine freie Sicht auf die Kirche St. Pölten und die Anlage sei nicht autofrei geplant. Aus diesen Gründen schaffte es der Entwurf nur auf Platz drei.



Den zweiten Platz belegte die Planung von Beer Bembé Dellinger Architekten und Stadtplaner GmbH. Bei diesem Entwurf sind südlich und nördlich Wohnbauten mit Innenhöfen geplant. Die Geschosshöhe treppt sich von West nach Ost auf. Annegret Michler, Architektin aus Kaufbeuren, stellte diesen Entwurf vor und lobte die freie Sicht auf die Kirche, die Möglichkeiten der Solarenergie und Begrünung auf den Dächern sowie die Tatsache, dass die Anlage autofrei geplant ist. Ein großer Kritikpunkt sei hingegen der fehlende Lärmschutz zu den Bahngleisen auf der Westseite.

Einen Lärmschutz hat aber das Architekturbüro Fink und Jocher mit dem Studio E Berger eingeplant, weswegen dieser Entwurf auch als Sieger des Wettbewerbs hervorging. Als Schallschutz wurde ein vierstöckiger Wohnblock vorgesehen. Die Wohngebäude sollen ebenfalls südlich und nördlich von West nach Ost gebaut werden, sodass in der Mitte ein großer Park mit freier Sicht auf die Kirche verläuft. Angela Pfaffenberger, Architektin aus Murnau, wies auf die positiven Aspekte dieses Entwurfs hin. So sei Solarenergie gut möglich sowie Gründächer zur Wasserrückhaltung. Auch sehe die Planung eine weitgehend autofreie Anlage vor mit sowohl privaten Gärten als auch einer großen, freien, öffentlichen Grünfläche. Bei dieser Planung stechen auch die Gebäude besonders heraus, denn sie sind in ihrer Struktur und Geschossigkeit ihrer Umgebung angepasst. Dadurch ergeben sich vielfältige Grundrisse beim Wohnraum. Die Jury hatte jedoch auch einen Kritikpunkt, nämlich die mittige Lage der Kindertagesstätte. Der dadurch entstehende weitere Verkehr und auch die schlechte Anbindung zur Altstadt seien daher Aspekte, die noch überarbeitet werden müssen. Katrin Fischer vom Stadtbauamt erklärte, dass dieser Entwurf dennoch die „beste Antwort auf die Fragen der Auslobung“ ist.

