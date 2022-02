Obdachlose übernachtet in einem fremdem Auto

Die Polizeibeamten durchsuchten die Frau und fanden dabei den Fahrzeugschein. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / thomas_koschnick.gmx.de

Peißenberg - Der Eigentümer eines Pkws in der Bergwerkstraße staunte nicht schlecht, als er gestern Früh in seinen Wagen steigen wollte. Eine ihm vollkommen fremde Frau hatte den Wagen als Nachtlager benutzt, der unversperrt in der offenen Garage gestanden war.

Es stellte sich heraus, dass es sich um eine obdachlose Person handelte, die ihren eigenen Angaben nach mittellos und auf der Durchreise nach Österreich sei. Vorher hatte sie in dem Auto nach Kleingeld oder sonstigen Wertsachen gesucht und dabei kleinere Beschädigungen verursacht. Ebenso übergoss sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen den Pkw mit Rotwein.

Bei der Durchsuchung fanden die alarmierten Polizeibeamten den Fahrzeugschein, den die Dame in der Unterwäsche versteckt hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Von Kreisbote