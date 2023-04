Zwei Meinungen

Oberhausener entscheiden am 23. April über das Neubaugebiet

Von: Peter Stöbich

Oberhausen - Mit Spannung erwarten Befürworter und Gegner eines Neubaugebiets in Oberhausen das Ergebnis des Bürgerentscheids am 23. April.

Oberhausen - Mit Spannung erwarten Befürworter und Gegner eines Neubaugebiets in Oberhausen das Ergebnis des Bürgerentscheids am 23. April.

An diesem Sonntag können alle Wahlberechtigten in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr im zweiten Stock des Rathauses über folgende Frage abstimmen: „Sind Sie dafür, dass sämtliche Planungen und sonstige Maßnahmen zur Ausweisung des Baugebiets Waldstraße III eingestellt werden?“ Die Bürger müssen dazu ihre Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis mitbringen. Sie können den Abstimmungsschein auch bis zum 21. April, 15 Uhr, bei der Verwaltungsgemeinschaft Huglfing schriftlich beziehungsweise per E-Mail beantragen.

Die unterschiedlichen Ansichten über die Notwendigkeit eines Neubaugebiets bestimmen seit Monaten die kommunalpolitischen Debatten in Oberhausen. Die Befürworter, zu denen auch die ÖDP gehört, argumentieren, dass der Wohnraum auf dem von der Gemeinde gekauften Grundstück dringend gebraucht werde. Innerorts gibt es derzeit zwei konkrete Vorhaben: Das Liebermann-Anwesen in der Seestraße soll abgerissen und durch ein Gebäude mit sechs Wohneinheiten ersetzt werden. Außerdem soll das Westenriederhaus saniert sowie mit einem Nebengebäude ergänzt werden.



Dieser Beschluss datiert vom Herbst 2020. Die Verwaltungsgemeinschaft Huglfing nutzt das Gebäude bis heute und will in Kürze zurück ins renovierte Huglfinger Rathaus ziehen. Bisher gibt es allerdings noch keine konkrete Beauftragung, weder zum Bau des Nebengebäudes noch zur Sanierung des Haupthauses.



„Es kann also noch dauern, bis die dort vorgesehenen Wohneinheiten erstellt sind und vermietet werden können“, sagt Ratsmitglied Andreas Reichel (ÖDP). „Zusammen mit dem Bürgermeister haben wir versucht, leerstehenden Wohnraum im Ort zu aktivieren und haben Eigentümer innerörtlicher Grünlandflächen angesprochen. Aber alle Bemühungen, Baulücken innerorts zu schließen, waren bisher erfolglos.“

Dabei sei genau Wohnraum zur Miete das aktuelle Problem, so Reichel. „Wir sollten nicht den Fehler in der Berger Au wiederholen, wo die Gemeinde Baugrund günstig verkauft hat, aber nur ganz wenige Einheimische zum Zug kamen.“ Die ÖDP wolle ein Baugebiet, bei dem die Gemeinde als Eigentümerin das Heft in der Hand behalte, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.



Doch mit einer Fortsetzung der Bauleitplanung an der Waldstraße sind nicht alle Oberhausener einverstanden, sodass die Gegner den bevorstehenden Bürgerentscheid durchsetzten (wir berichteten). Sie bezweifeln, dass es in der Gemeinde Bedarf für die geplanten Wohneinheiten gibt. Und selbst wenn es ihn einmal geben sollte, wäre ein Baugebiet an dieser Stelle eine Fehlentwicklung.



Eine weitere Befürchtung der Gegner der Planungen: Bei Starkregen könne es Probleme für die Unterlieger geben; der Verkehr werde zunehmen und auch energetische Gesichtspunkte sprächen gegen eine Bebauung an dieser Stelle. Dazu kämen hohe Kosten für die Kommune, unter anderem für Gutachten sowie umfangreiche Erdbewegungen zur Erschließung.

