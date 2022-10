Oberlandausstellung in Weilheim: Circa 30 000 Besucher waren vor Ort

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Teilen

Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, eröffnete die ORLA 2022. © Dincel

Weilheim – Zünftige Stimmung trotz eher ungemütlichem Wetter herrschte bei der offiziellen Eröffnung der 23. Oberlandausstellung.

Das lag nicht zuletzt an der Stadtkapelle und der Trachtenjugend, deren Mitgliedern Bürgermeister Markus Loth für den „schnittigen Aufmarsch“ dankte. Es gäbe in der Region keine Veranstaltung, die mit der Oberlandausstellung vergleichbar wäre, so Loth weiter. Sie sei eine Messe „von Mensch zu Mensch“, bei der die Aussteller aus unterschiedlichen Branchen mit den Besuchern in Kontakt treten können. Eine weitere Besonderheit sei das große Angebot an Ehrenamtlichen, die sich vor Ort präsentieren. Auch Vertreter aus Narbonne konnte Loth

begrüßen. Die Partnerstadt bot Käse aus der Heimat an. „Wir Weilheimer sind wirklich stolz auf unsere ORLA“, ließ der Bürgermeister keinen Zweifel an der Bedeutung der Messe für die Kreisstadt. Des Weiteren würdigte er die Organisation der Messe durch die Josef Werner Schmid GmbH und Ausstellungsleiter Josef Albert Schmid. Diese sei heuer „alles andere als leicht“ gewesen.



Ebenfalls erfreut über die Eröffnung der ORLA, nachdem diese vergangenes Jahr coronabedingt ausgefallen war, zeigte sich der Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Oberland, Michael Andrä. Die Messe biete seit jeher einen gesunden Branchenmix und für alle lebenswichtigen Themen einen Aussteller. Hier sehe der Verbraucher, dass er mit den Angeboten der Region „gut leben“ kann, warb Andrä für mehr Regionalität bei Kaufentscheidungen. Damit könne auch die Abhängigkeit zu anderen Märkten geschwächt werden. Abschließend appellierte er an die Besucher der Messe, verantwortungsbewusst zu handeln und das Geld „in der Region“ seine Kreise ziehen zu lassen.

Im Anschluss sprach der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zu den Gästen der Eröffnungsfeier. Wobei er das Augenmerk in seiner Rede eher auf die überregionale Politik legte.



Während die Ansprachen seiner Vorredner, Bürgermeister Markus Loth und Kreishandwerksmeister Michael Andrä, eher von der Vorfreude auf die Messe und dem Appell für mehr Regionalität beim Kaufverhalten getragen waren, konzentrierte sich Aiwanger zunächst eher auf aktuelle Krisenherde. Seiner Meinung nach gibt es momentan nur eine Lösung – die Einführung des Energiepreisdeckels, die kurz darauf beschlossen wurde. Zudem müsse der „Eiertanz“ bezüglich der Kernkraft beendet werden. Er selbst sei zwar ein Gegner dieser, aktuell gehe es aber nicht um die Frage „was wir gerne hätten, sondern was wir brauchen“, war sich Aiwanger sicher. Um ein Kernkraftwerk betreiben zu können, brauche es monatelangen Vorlauf – nicht wie bei einem Fernseher oder einem Kühlschrank. Auch hier sei deshalb eine schnelle Lösung von Nöten. Die Dringlichkeit zeigte der Freie Wähler-Politiker an einem Beispiel auf. Ein Metzger habe ihm berichtet, dass er seine Leberkässemmel wegen der gestiegenen Energiepreise eigentlich für fünf Euro anbieten müsste.

Ziemlich wenig hält Aiwanger zudem von dem Einfall, die Sanktionsmöglichkeiten beim Bürgergeld wegfallen zu lassen. Damit würde man sich „den Luxus leisten, nicht mal nachzufragen, ob jemand arbeitsfähig ist“. Laut dem Staatsminister muss derjenige, der arbeitet, mindestens so viel steuerfrei bekommen, wie derjenige, der nicht arbeitet.



Zum Abschluss seiner Rede zeigte sich Aiwanger dann aber doch noch optimistisch: „Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir brauchen die Wirtschaft – ORLA pack an.“



Im Anschluss an diese „flammende und emotionale“ Rede, wie sie Bürgermeister Loth nannte, und das traditionsgemäße Weißwurst-Essen, ging es dann zum offiziellen Messerundgang. Dabei überzeugten sich Vertreter der Kommunalpolitik, wie Weilheims drei Bürgermeister – Loth, Angelika Flock und Alfred Honisch –, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Mitglieder aus Stadtrat und Kreistag sowie der Landrat aus Garmisch-Partenkirchen Anton Speer, von der Vielfalt des Angebots.



Feedback des Ausstellungsleiters

Diese Vielfalt kam auch bei den insgesamt circa 30 000 Besuchern der Messe gut an, wie Ausstellungsleiter Josef Albert Schmid am Dienstag berichtete. Gelobt wurden beispielsweise der Escape Room des KJR und das gastronomische Angebot. „Das war eigentlich ein Delikatessenzelt“, fand Schmid.

Im Vorfeld der ORLA sei man „sorgenvoll“ bezüglich der aktuellen Situation – die Aiwanger in seiner Rede beschrieben hatte – und dem angesagten Regen gewesen. „Der Montag war aber ein Traumtag“, so Schmid, und auch am Sonntag habe es viele tolle Momente gegeben. An beiden Tagen kamen circa 10 000 Interessierte nach Weilheim. Nicht zu unterschätzen waren laut Ausstellungsleiter auch Donnerstag und Freitag. An diesen beiden ruhigeren Tagen hätte es Zeit für gute Gespräche an den Ständen gegeben.



Die Besucherzahlen der Ausstellung würden in Anbetracht der aktuellen Situation bei ihm und seinem Team „Begeisterung auslösen“, sagte Schmid, der sich auch über positives Feedback von den Ausstellern freuen durfte. Einige hätten bereits ihr Kommen für die nächste ORLA zugesagt. Wann diese stattfinden wird, konnte Schmid noch nicht sagen – vielleicht aber schon im kommenden Jahr.

23. Oberlandausstellung in Weilheim ist geöffnet Fotostrecke ansehen

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.