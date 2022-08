Oberlandschulen Weilheim verabschieden ihre Absolventen

Von: Stephanie Novy

Die beiden Abschlussklassen WSO 10a und WSO 11c mit ihren Klassenlehrern Annette Kochanowski (links) und Jörg Riefer (Mitte, 3. v. re.) sowie Weilheims Drittem Bürgermeister Alfred Honisch (vorne, 4. v. re.) und Schulleiterin Ingeborg Krabler (rechts). © Novy

Weilheim – Endlich das Abschlusszeugnis in den Händen halten. Das ist für viele junge Menschen ein ganz besonderer Moment. Und diesen haben die WSO 10a und die WSO 11c der Oberlandschulen Weilheim kürzlich zusammen gefeiert.

Schulleiterin Ingeborg Krabler war sichtlich stolz auf die Absolventen, auch „wenn es einige von euch wirklich spannend gemacht haben“, bezog sie sich auf den wohl nicht immer einfachen Weg zum Abschluss. Aber das liegt nun hinter ihnen. Jetzt wird es Zeit für den nächsten Schritt. Krabler bediente sich bei ihrer Abschiedsrede eines Zitats des Dichters und Philosophens Dante Alighieri: „Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die hundertprozentige Verantwortung für dein Leben übernimmst.“ Dabei sei es auch wichtig, wissbegierig zu bleiben. „Aber ich bitte dabei zu bedenken: Nicht das Wissen allein macht den gebildeten Menschen aus, sondern das, was er mit seinem Wissen anfängt.“ Deshalb ermutigte die Schulleiterin: „Genießt es weiter zu lernen, träumt und glaubt daran, dass ihr die Welt zum besseren verändern könnt.“

Dass die Absolventen den großen Herausforderungen der Zukunft gewachsen sind, nicht zuletzt dem Klimawandel, daran hat auch Weilheims Dritter Bürgermeister Alfred Honisch keine Zweifel. Er richtete ebenfalls ein paar Worte an die beiden Klassen. Honisch bescheinigte den jungen Menschen, in Zeiten der Globalisierung ein „äußerst sozialer, auf Nachhaltigkeit und Menschenrechte bedachter Jahrgang“ zu sein.



Genauso optimistisch zeigte sich der Klassenlehrer der WSO 11c Jörg Riefer: „Ich bin mir sicher, dass jeder seinen Weg geht.“ Jeder könne über sich hinauswachsen, wenn man mit Hingabe und Leidenschaft seine Ziele angehe, bezog sich Riefer auf eine Aussage von Freiheitskämpfer Nelson Mandela. „Manchmal ist eine Generation dazu berufen Großes zu leisten. Ihr könnt diese Generation sein.“

Einen Blick zurück warf bei der Feier die Klassenlehrerin der WSO 10a Annette Kochanowski. Während im Hintergrund Fotos der Klassenfahrt nach Irland über einen Bildschirm flimmerten, sangen Kochanowski und Oberstufenkoordinator Jochen Kleinmond das irische Lied „The storms are on the ocean“. Zudem wünschte die Klassenlehrerin allen „immer genug Wind“ für ihre Reise und einen „Kompass, der euch hilft auf dem Weg zu bleiben“.

