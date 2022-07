Oberlandschulen Weilheim verabschieden zwei Abschlussklassen

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die WGO 10 und die KSO 12 bekamen kürzlich ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Ihnen gratulierten unter anderem Schulleiterin Ingeborg Krabler (links) und Weilheims Dritter Bürgermeister Alfred Honisch (rechts). © Novy

Weilheim – „Wir haben unser Möglichstes getan euch aufs Gleis zu setzen. Jetzt müsst ihr selber laufen.“ Ingeborg Krabler, Schulleiterin an den Oberlandschulen, verabschiedete vergangene Woche die Schüler und Schülerinnen der KSO 12 und der WGO 10. Mit ihren Zeugnissen in der Hand starten sie nun in einen neuen Lebensabschnitt.

Leicht hatten es die Schüler die vergangenen zweieinhalb Jahre nicht. Es folgte eine Krise auf die nächste: Klimawandel, Pandemie, Ukrainekrieg. Krabler sprach von „besonderen Herausforderungen“, denen sich die jungen Menschen stellen mussten – und auch in Zukunft stellen müssen. Aber: „Jede Krise kann neue Chancen bieten, ungeahnte Kräfte wecken.“ Die Schulleiterin riet dazu, sich neue Ziele zu setzen und dabei auch Verantwortung für das eigene Leben, für Mitmenschen und die Welt zu übernehmen. „Seht nicht zu, wie ‚Böses‘ geschieht, sondern mischt euch ein, streitet und handelt.“ Krabler wünschte den Absolventen, „die Ausdauer, den Mut und die Kraft, die Zukunft ernst zu nehmen und die Gestaltung eurer Zukunft in die Hand zu nehmen“.

Die Klassenlehrerin der KSO 12 Christine Röser richtete ebenfalls ein paar Worte an die Schüler. Sie zitierte aus dem Lied „Alt wie ein Baum“ von The Puhdys. Röser nahm den Baum als Metapher. Die Krone stehe für das Erreichen neuer Ziele. „Der Horizont des Lebens hält viel für euch bereit“, ist sich Röser sicher. Die Wurzeln seien der Halt, „den ihr für das Meistern des Lebens braucht. Ihr findet ihn in der Liebe zu euren Freunden, Familien und Verwandten“. Die im Lied besungenen Träume seien die Ziele und Wünsche jedes Einzelnen. Diese sollten sich die Absolventen erhalten und verfolgen. „Wenn deine Träume sterben, dann bist du alt.“



Glückwünsche gab es auch von Weilheims Drittem Bürgermeister Alfred Honisch und Oberstufenkoordinator Jochen Kleinmond sorgte mit Gesang, Klavier und Mundharmonika für den musikalischen Part. Zum Abschluss der Feier bekamen die Absolventen ihre Zeugnisse überreicht. Dabei bekam jeder von ihnen von Krabler und Röser persönliche Worte mit auf den Weg.



Zwei Besonderheiten wurden zudem verkündet. Die sieben Absolventen der KSO 12 hatten alle einen Notendurchschnitt von unter 3,0. „Das hat es noch nie gegeben“, freute sich dementsprechend ihre Klassenleiterin. Zudem durfte Theresa Ruske einen Staatspreis entgegennehmen. Dieser wird von der oberbayerischen Regierung an Absolventen verliehen, die mindestens eine 1,5 als Notendurchschnitt geschafft und damit „hervorragende Leistungen“ erbracht haben.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.