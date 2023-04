Rote Aufkleber über Mähtod von Rehkitzen sorgen für Ärger

Von: Bernhard Jepsen

Rudi Ottl mit dem Corpus Delicti: Auf einem der Aufkleber wurde beim Wort „Rehkitz“ das „h“ vergessen. „Hochintelligent waren sie also nicht“, sagt der Vize-Bürgermeister über den oder die Urheber. © Jepsen

Obersöchering – Eine illegale Aufkleberaktion, die auf den Mähtod von Rehkitzen aufmerksam machen wollte, sorgte in Obersöchering für Unmut. Die roten Sticker wurden kürzlich in der Nacht an Fensterscheiben und Autos geklebt. Auch in Polling wurden entsprechende Vorfälle gemeldet. Dort scheint man die Identität des geistigen Urhebers zu kennen.

Rudi Ottl ist sauer, richtig sauer. Rund 150 Aufkleber, so schätzt der Zweite Bürgermeister, wurden in Obersöchering illegal angebracht. Viele Bürger beschwerten sich daraufhin in der Gemeindekanzlei. „Bei einem nagelneuen Elektroauto wurde der Sticker direkt auf den Lack geklebt“, erzählt Ottl.

Doch was den Vize-Bürgermeister viel mehr auf die Palme bringt als mögliche Sachbeschädigungen, das ist die Botschaft, die mit dem Aufkleber verbreitet worden ist. „Rehkitze auszumähen, zu töten, zu verletzen ist eine Straftat. § 1 Tierschutzgesetz. Es droht Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Melden Sie eine solche Tat umgehend der Polizei 110“, steht auf den Stickern. Für Ottl suggeriert das nichts anderes, als dass die Landwirte das Problem mit dem Mähtod von Rehkitzen nicht ernst nehmen würden. Genau das Gegenteil sei aber der Fall. Ottl ist selbst Jäger. Oft wird er von Landwirten vor der Mahd angerufen, um die Lage zu besprechen. Sogar Rehkitzretter-Gruppen würden mitunter eingeschalten. „Wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Die Bauern sind sensibilisiert“, beteuert Ottl. Viele jüngere Landwirte hätten sich bereits sogar selbst Drohnen gekauft, um die Felder vor dem Mäheinsatz nach Rehkitzen abzusuchen. „Das geschieht allein schon aus Eigeninteresse. Die Bauern wollen ja kein verunreinigtes Futter“, erklärt Ottl. Und von Vorsatz – der ist Voraussetzung dafür, dass § 1 des Tierschutzgesetzes greift – könne ohnehin keine Rede sein: „Die meisten Landwirte sind fix und fertig, wenn sie ein Tier anmähen und qualvoll verenden sehen.“



Ottl weiß, dass die Mähtodgefahr nicht völlig beseitigt werden kann. Allein in Obersöchering würden bald mehrere hundert Hektar abgemäht. Jeden Quadratmeter zu kontrollieren, sei schlichtweg nicht möglich. „Drei bis vier Rehkitze sind es pro Jahr, die übersehen werden“, berichtet Ottl. Doch mit der neuen Technik und dem Problembewusstsein sei die Anzahl in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Die Aufkleberaktion würde indes die Bauern und Jäger an den Pranger stellen. „Man verärgert damit die Leute, die sich darum kümmern, dass sich die Anzahl der bei der Mahd getöteten Rehkitze verringert“, sagt Ottl.



Aber wer steckt hinter der Aufkleberaktion? In Obersöchering hat man dazu keine Anhaltspunkte – in Polling hingegen schon. Bürgermeister Martin Pape berichtet jedenfalls, dass auch im Klosterdorf die roten Sticker an Autoscheiben, Stromverteilerkästen, Mülleimer oder Straßenschildern geklebt worden sind. „Die Dinger sind überall“, beklagt Pape. Dem Rathauschef ist die Identität des mutmaßlichen Verursachers bekannt. „Die Person hat schon einmal einen Landwirt in Oderding denunziert.“ Auch der Polizei sei der Mann bekannt. Das Problem laut Pape: „Man hat ihn beim Kleben noch nicht erwischt.“ Die Gemeinde Polling hat zwar bereits eine Anzeige erstattet – allerdings ohne Erfolg. „Solange kein Sachschaden entsteht und man die Aufkleber wieder runterbringt, verläuft so etwas im Sande“, erklärt Pape.

