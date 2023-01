Oderding: Schwächeanfall eines Fahrers führt zu Verkehrsunfall

Der unbekannte Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / rostislavkral

Oderding - Der Schwächeanfall eines Autofahrers am gestrigen Mittag, 11. Januar, verursachte einen Verkehrsunfall. Es entstand nur ein Sachschaden.

Wie die Polizeiinspektion Weilheim mitteilte, war ein 57 Jahre alter Mann aus dem Bereich Kempten mit seinem Auto von Peißenberg in Richtung Weilheim unterwegs, als er kurz vor Oderding einen Schwächeanfall erlitt und das Bewusstsein verlor. Daraufhin fuhr er in der Rechtskurve geradeaus und geriet über die Gegenfahrspur nach links von der Fahrbahn ab. Er querte dabei auch den parallel verlaufenden Wirtschaftsweg und wäre laut Polizei beinahe mit einem dort fahrenden Radfahrer zusammengestoßen. Im Anschluss kollidierte der Wagen einen Holzpfosten, mehrere Meter Metallzaun und fuhr durch insgesamt drei Felder, bevor er letztendlich zum Stehen kam. Erst jetzt kam der Fahrer nach Angaben der Polizei wieder zu Bewusstsein und wurde nach einer Erstversorgung in die Unfall Klinik nach Murnau gebracht.

Der bislang unbekannt gebliebene Radfahrer wird gebeten sich bei der Polizei Weilheim zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3 000 Euro. Zu einem Personenschaden kam es scheinbar nicht.

