Alternativen

Offener Brief der Bürgerinitiativen und Schutzgemeinschaft an Weilheimer Stadträte

Teilen

Im Offenen Brief wurde die Informationspolitik beim Thema Umfahrung kritisiert. © Dincel

Weilheim – In einem Offenen Brief wandten sich Stefan Schwaller und Karin Knöthig (Bürgerinitiative Heimat 2030), Dr. Bernhard Greiner und Sissi Windele (Schutzgemeinschaft Gögerl und Weilheimer Osten e.V.) sowie Josef Niedermeier (Bürgerinitiative Marnbach/Deutenhausen) an Bürgermeister Markus Loth und den Stadtrat.v

Nachdem die Bürgerbefragung zur geplanten Umfahrungsstraße Anfang 2020 „wegen fundamentaler Fehler und Mängel im Informationsmaterial abgebrochen und eingestampft werden musste“, sollte bei der geplanten Wiederholung mit „besonderer Sorgfalt auf umfassende und korrekte Information der Bürger“ geachtet werden, so die BIs und Schutzgemeinschaft. Eine Neuauflage der Informationskampagne sei schon deshalb erforderlich, weil sich auch die Variantenauswahl entscheidend geändert habe.

Varianten

Bereits aus dem Info-Flyer von 2020 sei die Lage der Tunnelabschnitte auf den zahlreichen Varianten für Laien kaum ersichtlich gewesen. „Seither wurde der Zentrumstunnel (als wohl akzeptierteste Lösung) aus der Auswahl genommen, dafür kam ein Osttunnel hinzu, über den der Öffentlichkeit aber keine verbindlichen Informationen vorliegen“, wird mitgeteilt. Die Bürger müssten vor einer Befragung unter anderem darüber informiert werden, wo dieser lange Tunnel der ortsnahen Ostvariante beginnt und endet.



Zudem müssten alle Varianten mit Lage und baulicher Ausführung dargestellt werden und auf Beeinträchtigung für Anwohner, Naherholungssuchende, Landwirte und andere Betroffene hingewiesen werden.



Durch den wiederholten und immer noch andauernden Gebrauch des Begriffs „Entlastungsstraße“ seien bei den Bürgern zudem Erwartungen geweckt worden, die „falsch sind“: Das Projektinformationssystem zum Bundesverkehrswegeplan würde der Umfahrung Weilheim bescheinigen, dass keine Einwohner vom Verkehrslärm entlastet werden würden. Laut dem Verkehrsgutachten 2018 von Prof. Dr.-Ing. Kurzak ist außerdem der Verkehrsrückgang über ganz Weilheim mit nur 300 Kfz veranschlagt. Die zusätzliche direkte Lärmbelastung durch die Umfahrung werde nicht berücksichtigt.



Zudem sei aufgrund von Verkehrsverlagerungen und zusätzlich generiertem Verkehr durch eine Umfahrung in einigen Straßen mit einer Mehrbelastung gegenüber 2017 zu rechnen. „Dies wird auf der Projektseite des Staatlichen Bauamts unterschlagen, muss der Bevölkerung aber mitgeteilt werden“, heißt es in dem Brief.



Des Weiteren sei über die Neubelastungen, insbesondere durch Straßenverkehrslärm, in den an den geplanten Umfahrungsvarianten liegenden Wohnbereichen und Naherholungsgebieten nicht ausreichend informiert worden. Neue Wohngebiete wie am Gögerl und am Narbonner Ring seien in den Veröffentlichungen gar nicht enthalten. „Viele, unmittelbar betroffene Neubürger sind erst nach der Infokampagne 2019 zugezogen und nicht informiert. Das Schutzgut Mensch wird vernachlässigt“, finden die Schreiber.

Alternativen

Eine Information über mögliche Alternativen, die eine Entlastung vom Verkehrslärm ermöglichen können, habe bisher in der Umfahrungsdebatte von offizieller Seite nicht stattgefunden. „Mit Tempo 30 kann der Verkehrslärm effektiver und kostengünstiger reduziert werden (...)“, wird in dem Brief mitgeteilt. Für Durchgangsstraßen komme rechtlich die Beschränkung eines Streckenabschnitts auf 30 km/h infrage. Radfahren werde durch die geringe Geschwindigkeitsdifferenz ebenfalls sicherer und attraktiver. „Auch Handel und Geschäfte in der Innenstadt profitieren. Dies ließe sich sofort kostengünstig umsetzen, auch probehalber.“



Weitere Entlastung sei durch eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs zu erreichen, indem der ÖPNV und die Fahrradinfrastruktur verbessert wird.

Gestaltungsfreiheit

Den Bürgern sei wiederholt versprochen worden, dass durch den Bau einer Umfahrung Gestaltungsfreiheit, beispielsweise für eine bessere Radweginfrastruktur in der Stadt, erreicht werde. „Das ist falsch: Aufgrund des verbleibend hohen Verkehrsaufkommens ist die Gestaltungsfreiheit, auf die auf der Homepage der Stadt Weilheim hingewiesen wird, sehr gering (siehe Radverkehrskonzept der Fa. GEVAS beziehungsweise die bisherigen zumeist abgelehnten Anträge zu Verkehrsberuhigungen/Tempolimits)“, machen die Schreiber deutlich.

Lärm und Naherholung

„Weilheim ist eine Stadt ohne Parkanlagen, die Bürger sind auf die natürlichen Naherholungsgebiete am Gögerl, im Moos, im Hardt und an der Ammer angewiesen.“ Die zu erwartende Beeinträchtigung dieser Gebiete durch den Bau einer Umfahrung ist laut BIs und Schutzgemeinschaft nicht umfassend untersucht und kommuniziert worden.

Überregionale Auswirkungen

Der Bau einer Weilheimer Umfahrung sei im Kontext mit dem dreispurigen Ausbau bei Wielenbach, der geplanten Umfahrung Murnau, den Tunnelbauprojekten bei Garmisch und dem bereits fertig gestellten Ausbau zwischen Gilching und Starnberg zu sehen. „Über das Ausmaß, in dem diese geplante autobahnähnliche neue Verkehrsachse überregionalen Verkehr von der A95 ins Ammer- und Loisachtal (und damit nach Weilheim) verlagern würde, sind die Weilheimer Bürger ebenfalls nicht informiert“, wird in dem Offenen Brief argumentiert.

Fazit

Die Öffentlichkeit müsse durch eine erneute Infokampagne und Informationen in den Medien auf einen aktuellen Informationsstand gebracht werden. „Ebenso ist in der Befragung deutlich darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Angaben und Versprechungen nicht erfüllt werden“, so die Meinung der BIs und Schutzgemeinschaft.



„Als gewählte Vertreter der Bürger liegt es in Ihrer Verantwortung, dass die Bürger eine informierte Entscheidung im Interesse Weilheims treffen können. Nehmen Sie Ihre Aufgabe ernst, geben Sie die Verantwortung dafür nicht an das parteiische Staatliche Bauamt ab (...)“, heißt es in dem Offenen Brief abschließend.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote