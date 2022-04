Offener Brief zum Turnhallen-Neubau sorgt für Unmut

Im Kreisausschuss stieß der Offene Brief auf Kritik. © Dincel

Weilheim – Um das Thema Schulturnhalle am Gymnasium wird schon seit langer Zeit gerungen. Einigen Eltern, die sich mittlerweile zu einer Initiative zusammengetan haben, dauert das zu lange. Sie haben sich mit einem Offenen Brief an den Stadtrat und den Kreistag gewandt. Im Kreisausschuss vergangenen Montag stieß der Brief auf Kritik.

„Mit Bestürzung verfolgen wir seit Jahren, in welch willfähriger und verantwortungsloser Art und Weise Teile der Gremien von Landkreis und Stadt mit der Planung der dringend erforderlichen Turnhallen für das Gymnasium Weilheim umgehen und damit deren Umsetzung immer wieder blockieren. Jetzt reicht‘s!“ So beginnt der Offene Brief der „Eltern für geregelten Schulsport – Initiative von Eltern des Gymnasiums Weilheim“.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) stieß der Brief offensichtlich sauer auf – allerdings nicht der Inhalt an sich, sondern die Formulierungen. Bei der jüngsten Kreisausschusssitzung, bei der die Turnhalle wieder Thema war, sagte sie deutlich: „In diesem Ton geht es einfach nicht!“ Karl-Heinz Grehl (Grüne) machte seinem Unmut ebenfalls Luft. Auch er hatte kein Problem mit dem Offenen Brief als solches – aber wohl mit der Art und Weise. Er wehrte sich besonders gegen die Begriffe „willfährig“ und „verantwortungslos“.



Dieter Pausch, Präsident des TSV Weilheim, äußerte sich in der Sitzung ebenfalls zum Thema Turnhallen-Neubau und nahm zunächst Bezug auf den Offenen Brief. Pausch meinte, dieser sei „in der Formulierung angreifbar“, aber „inhaltlich nachvollziehbar“.



In dem Schreiben der Elterninitiative wird bemängelt, dass obwohl seit November 2016 bekannt sei, dass die obere Turnhalle im C-Bau nicht mehr genutzt werden kann und der Beschluss für einen Ersatzbau im Februar 2019 gefasst wurde, seither nichts passiert sei „außer ständiger Umplanungen“. „Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass hier verschiedene Gruppierungen ihr Profilierungsbedürfnis weit über die Belange der Schüler stellen! Natürlich liegt auch uns zukunftsweisendes, umweltgerechtes Bauen am Herzen. Da aber öffentliche Bauvorhaben per se schon dazu neigen, wesentlich länger zu dauern als private, sollte man seine ökologischen und optischen Bedenken und Wünsche an den Anfang stellen und nicht am vermeintlichen Ende einer Planung damit ankommen.“ Hier heische man nach dem Lob der Öffentlichkeit ohne Rücksicht auf diejenigen, die letztlich den Mangel verwalten und gestalten müssten – „die Schüler und Lehrer des Gymnasiums Weilheim.“

Die coronabedingten Verzögerungen würden genutzt, „um Vorschläge durchzusetzen, die schon vor zwei Jahren hätten gemacht werden können“; das sei „reine Selbstdarstellung“. Das gilt laut Initiative auch für die Weilheimer Agenda 21, die seit November 2021 eine Solar-Fassade propagiere. „Wir fordern Sie als gewählte Volksvertreter daher auf, endlich Ihrer Pflicht nachzukommen, für einen geregelten Sportunterricht zu sorgen“, heißt es in dem Brief weiter. „Und noch ein Wort an die Mitglieder des Stadtrats Weilheim und den Bürgermeister: Es ist nicht die Aufgabe des Landkreises, den Sportstättenmangel der Kreisstadt zu beseitigen, der schon wesentlich länger evident ist als die Statikprobleme der Turnhallen des Gymnasiums“, macht die Initiative deutlich. Schließlich habe der Bürgermeister beziehungsweise seine damalige Sportreferentin Petra Hofer bereits vor der Wahl 2014 den Bau einer Sporthalle angekündigt.

Im Kreisausschuss zeichnete sich derweil ab, dass es wohl doch auf eine Generalsanierung hinauslaufen könnte. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt.

