Offizieller Baustart für die Dorfheizung Oderding

Von: Bernhard Jepsen

Fototermin zum Baustart für die Oderdinger Dorfheizung: (v.li.) Martin Echtler, Martin Pape, Richard Echtler, Vize-Bürgermeister Andreas Pröbstl, dritter Bürgermeister Michael Pröbstl und Gemeinderätin Ulrike Seeling. © Jepsen

Oderding – Baustart für ein Projekt, das laut Pollings Bürgermeister Martin Pape vor Ort ein „wichtiger Meilenstein“ in der Abkehr von fossilen Energieträgern ist: Die Rede ist von der Oderdinger Dorfheizung.

37 Liegenschaften – darunter neben Privathäusern auch das Dorfgemeinschaftshaus und die Sporthütte – werden an die künftige, mit Hackschnitzeln betriebene Heizzentrale am Oderdinger Sportgelände angeschlossen. Der Einspareffekt an fossiler Energie ist durchaus beachtlich: So ersetzt die regenerative Fernwärmeheizung umgerechnet künftig rund 80 000 Liter Heizöl.



Erste Überlegungen, im Pollinger Ortsteil Oderding eine Dorfheizung zu errichten, hatte es bereits vor rund 17 Jahren gegeben – und zwar auf genossenschaftlicher Basis. Doch der spätere Kanalbau durchkreuzte die Pläne. Ein weiterer Anlauf vor zwei Jahren scheiterte ebenso. Doch nun wird es in Oderding doch noch eine Dorfheizung geben: Projektentwickler Martin Echtler aus Berg (Oberhausen) hat nicht nur die Planung erstellt, er wird die Anlage auch betreiben. Der Bio-Ingenieur und Sohn eines Heizungsinstallateurs ist bereits Vorstand der Dorfheizung Berg eG. „Die Anlage in Berg funktioniert einwandfrei“, so Echtler beim Pressetermin zum Baustart in Oderding. Auch für eine Dorfheizung in Obersöchering und Oberhausen ist Echtler am Planen.



In Oderding sollen bereits Ende des Jahres die ersten Abnehmer mit Fernwärme versorgt werden. Der Standort der Heizzentrale war lange unklar. Eine Tiefbaulösung am Dorfgemeinschaftshaus wäre zu teuer geworden, und ein Grundstück links neben der westlichen Dorfeinfahrt wollte das Staatliche Bauamt nicht verkaufen. Die Fläche soll für mögliche Straßenbaumaßnahmen vorgehalten werden. Die Standortwahl fiel letztlich auf das Sportgelände.



Pape spricht von „guten Synergieeffekten“. Der Grund: Im Zuge des Baus der Heizzentrale wird ein Anbau für die jetzt noch in Containern untergebrachten Umkleiden und Duschen errichtet.