Oldtimer-Treffen in Weilheim

Von: Stephanie Novy

Weilheim ‒ Neben dem Volksfest in Weilheim gab es am vergangenen Samstag eine weitere Attraktion. Der Oldtimer-Club Pfaffenwinkel hatte zu einem Treffen der kostbaren Fahrzeuge gerufen.

1 / 50 Zahlreiche Oldtimer waren am Wochenende in Weilheim zu bestaunen. © Novy

In Reih und Glied standen sie vor der kleinen Hochlandhalle. Frisch geputzt. Die Sonne spiegelte sich auf dem Lack. Die Oldtimer haben am vergangenen Samstag etliche Schaulustige angelockt. Da wurde mit den stolzen Eigentümern gefachsimpelt, zahlreiche Fotos gemacht und in Nostalgie geschwelgt: „Solche Autos werden heutzutage einfach nicht mehr gebaut.“



Die Oldtimer kamen aus der gesamten Region. Landsberg, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen – von überall her strömten die wertvollen Fahrzeuge. Es war auch wahrlich für jeden Geschmack etwas dabei: Ein blauer Buick Skylark, der unweigerlich innere Bilder an die USA der 1950er Jahre erweckt. Ein grüner Sunbeam Alpine aus der Reihe der britischen Rootes-Gruppe, mit dem man sich eine Fahrt durchs Grüne zum Picknicken richtig vorstellen kann. Oder auch ein weißer Fiat Sport 850, der beweist, dass es nicht auf die Größe ankommt. Unter die Autos mischten sich bei dem Treffen Motorräder und Roller. Daneben reihten sich Traktoren ein. Im Laufe des Vormittags fuhren dann noch knatternd zwei Feuerwehrautos auf den Platz neben dem Volksfest.



Jedoch nicht nur die großen Feuerwehrfahrzeuge waren kaum zu überhören. Auch die restlichen Oldtimer zeigten, was sie können. Die brummenden Motoren der ein- und weggefahrenen Fahrzeuge ließen sichtbar die Herzen einiger Besucher höher schlagen.

