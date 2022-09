Oldtimertreffen des MSC Polling

Von: Stephanie Novy

Teilen

Zahlreiche Oldtimer-Freunde treffen sich am 10. September in Polling. © Symbolfoto: Symbolfoto: PantherMedia/bill.roque@yahoo.com

Polling – Wenn Oldtimer in ihrer schicken Eleganz über die Straßen rollen, ist das immer ein besonderer Anblick. Interessierte können die metallenen Schönheiten bei der 48. Pollingfahrt des MSC Polling bewundern.

Über 50 Oldtimer werden dabei am Samstag, 10. September, in Polling zusammenkommen. Die Baujahre der Gefährte reichen dabei von 1908 bis 1991. Vom VW Käfer über Jaguar XJC bis hin zum Porsche 928 ist für jeden Geschmack was dabei.



Am Samstag treffen ab 8 Uhr die Fahrzeuge in Polling am Kirchplatz ein, ab 8.30 ist Abfahrt, nachdem die Fahrer schon die erste Aufgabe lösen mussten. Die Strecke führt über Weilheim und Wielenbach nach Fischen. Dort gibt‘s eine Brotzeit und drei weitere Aufgaben zum Lösen.



Weiter geht‘s dann über Erlang, Landstetten, Hadorf, Unterbrunn und Oberbrunn nach Oberpfaffenhofen. Dort wird bei der AERO-Bildung zu Mittag gegessen und wieder müssen drei Aufgaben bewältigt werden. Im Anschluss Weiterfahrt über Etterschlag, Eching, Schondorf, Utting und Dießen nach Raisting. Dort sind wiederum drei Aufgaben zu lösen und es gibt Kaffee und Kuchen zur Stärkung. Wer möchte, kann dann noch das Radom besichtigen. Der Tag endet mit einem gemeinsamen Abendessen und der Preisverteilung in der Klosterwirtschaft Polling. Wer möchte, darf auch noch das Tanzparkett unsicher machen. Am Sonntag treffen sich die Teilnehmenden ab 9.30 Uhr zum Frühschoppen auf Gut Achberg.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.