Bigband des Weilheimer Gymnasiums begeistert bei Open Air-Konzert

Von: Peter Stöbich

Teilen

Viel Beifall gab es für das Freiluftkonzert der Bigband. An den Abenden zuvor waren bereits das Weilheim Soul Orchestra und das Kammerorchester Weilheim zu hören gewesen. © Stöbich

Raisting – Mit einem sommerlichen Freiluftkonzert beendete die Bigband des Weilheimer Gymnasiums vergangenen Sonntag ihre lange Corona-Zwangspause.



Während der Pandemie war es für die Mitwirkenden nicht leicht gewesen, ihre Motivation zu behalten beziehungsweise wiederzufinden, doch der musikalische Leiter Arthur Lehmann konnte die Jugendlichen zu einem homogenen Ensemble zusammenschweißen, wie der Auftritt in Raisting zeigte.



Auf mitgebrachten Decken und Sitzgelegenheiten genossen die zahlreichen Zuhörer das Konzert in der Abendsonne. Problematisch war allerdings heftiger Wind, der nicht nur Lehmann die Notenblätter vom Dirigentenpult blies.



Kräftig geblasen, wie es sich für eine Bigband gehört, wurde auch auf der vor dem Radom aufgebauten Bühne. Solche Ensembles kamen in den USA der 1920er Jahre auf und waren stilprägend für die Swing-Ära; früher sprach man von einem Jazz-Orchester mit mehrfach besetzten Blasinstrumenten und einer Rhythmusgruppe. Bekannte Titel von Count Basie oder Bennie Moten waren zwar auch in Raisting zu hören, doch die Band orientierte sich nicht so sehr an der klassischen Swing-Ära; vielmehr standen auch Songs von Santana oder solche im Funk-Gewand auf dem abwechslungsreichen Programm.



So hatten die in vornehmes Schwarz gekleideten Musiker etwas für jeden Geschmack im Repertoire und begeisterten nicht nur eingefleischte Jazz-Liebhaber im Publikum, in dem auch zahlreiche stolze Eltern saßen. Ein Paar nutzte die Gelegenheit sogar, um neben der Bühne ein Tänzchen zu wagen.



Verdienten Beifall gab es immer wieder für die Solisten. Nur wer selbst einmal in einer Band gespielt hat, kann ermessen, wieviel Talent, Technik und Timing es bis zur Konzertreife braucht. Umso höher ist die beachtliche Leistung der Gymnasiasten einzuschätzen.



Dass der Klang glasklar durch die Lautsprecher kam, lag an der perfekten Aussteuerung durch den Organisator Christoph Drissl, der für seine Mühe mit einem Geschenkkorb belohnt wurde. Mit dem Titellied „Gonna fly now“ aus dem Film „Rocky“ verabschiedete sich die Band – bis zum Wiederhören dauert es diesmal hoffentlich keine drei Jahre mehr.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.