Organist Josef Nebl wird in den Ruhestand verabschiedet

Mitglieder der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats mit Josef Nebl (dritter v. li.), Pater Nikolaj Dorner OSB (vierter v. li.) und Kirchenpfleger Hermann Soyer (5. v. li.) © Privat

Obersöchering – Seit 1. Januar 1945 war Josef Nebl als Organist bei der Kirchenstiftung Obersöchering angestellt. Am letzten Sonntag im Kirchenjahr wurde er in einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Im Beisein seiner Söhne mit Familien, dem Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung dankte Pater Nikolaj Dorner OSB, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Habach, Nebl für seinen unermüdlichen Einsatz. „Sie haben stets verstanden, dass Musik in der Liturgie kein verschönerndes Beiwerk, Hebung der Feierlichkeit oder eine Nebensächlichkeit darstellt, sondern fester Bestandteil des Gottesdienstes ist, Ausdruck des Gebetes in der Sprache der Melodie“, so Dorner. Er überreichte Nebl eine von Bischof Bertram persönlich ausgestellte Ehrenurkunde und die Ehrennadel in Gold des Cäcilienverbandes. Im Anschluss daran lies Kirchenpfleger Hermann Soyer die 77 Jahre im Dienst der Kirchenstiftung Obersöchering von Nebl Revue passieren.

„Man kann nur erahnen, mit wieviel Motivation, Ehrgeiz, Fleiß und natürlich auch Talent Du ausgestattet gewesen sein musstest, um im Alter von 13 Jahren schon so gut Orgel spielen zu können. Deine Alterskameraden hatten in diesen Zeiten sicher ganz andere Sachen im Kopf“, so Soyer in seiner Würdigung. Zehn Reichsmark verdiente Nebl damals als hauptamtlicher Organist in Obersöchering. Auch bereits 1945 trat Nebl dem Kirchenchor bei und übernahm 1970 dessen Leitung bis 2019. Er war somit 74 Jahre Mitglied im Kirchenchor und hatte davon 49 Jahre dessen Leitung inne. „Von 1965 bis 2007 warst du Kirchenpfleger in der Kirchenstiftung Obersöchering. In Deiner Amtszeit wurden dank Deines unermüdlichen Einsatzes unsere drei Kirchen renoviert und der Pfarrhof und das Pfarrheim gebaut“ so Soyer weiter. Mit dem Eintritt von Nebl in den Ruhestand geht nach über 77 Jahren eine Ära zu Ende, die es wahrscheinlich nur selten gegeben hat und kaum mehr wieder geben wird. Mit diesen Worten dankte ihm Soyer im Namen der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates mit einem Geschenkkorb und wünschte Nebl alles Gute für den Ruhestand.

Von Kreisbote