Orgelsommer 2022 in Weilheim mit unterschiedlichen Musikrichtungen

Von: Bianca Heigl

Teilen

Rudolf Sotta, Ragnhild Thieler und Jürgen Geiger (v.li.) präsentierten das Programm des Internationalen Weilheimer Orgelsommers 2022. © Heigl

Weilheim – Mit einem sehr abwechslungsreichen Programm lädt die katholische Pfarreiengemeinschaft Weilheim heuer zum Internationalen Weilheimer Orgelsommer in die Kreisstadt. Das Auftaktkonzert, das wegen des desolaten Zustands der Orgel in Mariä Himmelfahrt abermals in der evangelischen Apostelkirche stattfindet, bestreitet dabei der Schweizer Organist Martin Kovarik.

Natürlich sehen die Veranstalter die Konzertreihe auch im momentanen zeitgeschichtlichen Kontext. Umso wichtiger sei es, so Pfarrer Engelbert Birkle in seinem Grußwort, dass es Orte gäbe, die einen guten Klang haben. „Die Konzerte des Orgelsommers sind ein kleiner Beitrag, dass Menschen in Frieden zusammen sind.“ Das Auftaktkonzert mit Martin Kovarik am Samstag, 23. April, um 18 Uhr, verspricht einen spannenden Abend. Auf dem Programm stehen neben der Freischütz-Ouvertüre von Carl Maria von Weber unter anderem auch Werke von Händel, Liszt und Guillou.



„Portrait in Rhythm“ ist dann das zweite Konzert am Samstag, 9. Juli, um 11.15, in Mariä Himmelfahrt. Damit begibt sich der gebürtige Allgäuer Schlagzeuger und Percussionist Magnus Dauner mit seinem Ensemble auf eine rhythmisch-musikalische Weltreise. Seine Inspirationen dafür holte er sich bei Aufenthalten in Indien, Tansania oder Israel. „Wir hoffen, damit auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, das ein reines Orgelkonzert mit klassischen Werken vielleicht nicht so ansprechend findet“, sind sich Rudolf Sotta vom Organisationsteam und der künstlerische Leiter Jürgen Geiger einig.



Den Abschluss bildet ein Konzert für Orgel und Gesang am Samstag, 17. September, ebenfalls um 11.15 Uhr in Mariä Himmelfahrt. Interpreten hier sind Burkhard (Orgel) und Brigitte Ascherl (Sopranistin), die unter dem Motto „Very British“ Werke von Robert Jones, Bob Chilcott, John Rutter, William Faulkes, Simon Lole und anderen darbieten werden – sehr klangvolle Werke, wie man sie aus britischen Kathedralen kennt.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, Spenden aber gern gesehen. Sie kommen der neuen Orgel für Mariä Himmelfahrt zugute. Im Übrigen gelten für alle Veranstaltungen neben Maskenpflicht und Hygienevorschriften die dann jeweils amtlichen Corona-Schutzmaßnahmen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.