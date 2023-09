Ortner-Azubis in Weilheim lernen Zukunftstechnologien

Start in einen neuen Lebensabschnitt: Im Autohaus Ortner haben 19 junge Menschen ihre Ausbildung rund um Auto, E-Mobilität und Nachhaltigkeit angefangen. © Ortner

Weilheim – Zum 1. September sind im Autohaus Ortner gleich 19 Auszubildende in einen neuen Lebensabschnitt gestartet – und in ein neues Zeitalter.

Als Experte für E-Mobilität liegt bei Ortner der Ausbildungsfokus auf alternativen Antriebstechnologien. Das Autohaus will mit seinem Schwesterunternehmen E-Ortner nicht nur den Wandel in der Automobilbranche vorantreiben, sondern auch die Energiewende im Oberland. E-Ortner bietet hochwertige Solarlösungen und alles, was es für einen reibungslosen Wechsel zur Elektromobilität braucht.



Azubis haben gute Karrierechancen bei Ortner

Daraus ergeben sich für die Auszubildenden neben einer breiten Palette an Ausbildungsmöglichkeiten später gute Karrierechancen rund um die Themen Energie, Technologie und Nachhaltigkeit. Im hauseigenen Ausbildungszentrum setzt Ortner neue Maßstäbe in der Ausbildung von Fachkräften. Die Schüler lernen in modernen Werkstätten und können ihr Wissen direkt an den Fahrzeugen umsetzen. Die Ausbildung erfolgt nachhaltig und praxisorientiert. Die Teilnehmer werden in kleinen Gruppen unterrichtet und erhalten eine individuelle Betreuung durch einen erfahrenen Ausbilder. Auch eine moderne, technische Ausstattung ist von Anfang an gegeben – jeder Lehrling erhält zu Ausbildungsbeginn ein eigenes IPad.



Das innovative Konzept des Ausbildungszentrums ist sowohl auf die aktuellen Entwicklungen in der Fahrzeugbranche als auch auf die Bedürfnisse der Auszubildenden abgestimmt. Das Ausbildungszentrum ist damit ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Elektromobilität und bietet jungen Menschen eine zukunftssichere Perspektive. Als Auszubildender profitiert man im Autohaus Ortner nicht nur von der Möglichkeit, an verschiedenen Events und Aktivitäten teilzunehmen, die das Ausbildungserlebnis noch aufregender machen, sondern auch vom interdisziplinären Austausch mit Kollegen von allen fünf Standorten der Ortner-Gruppe. (kb)