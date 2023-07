Schwerer Verkehrsunfall auf der St 2056: Drei beteiligte Fahrzeuge, fünf Verletzte und ein „flüchtiger“ Hund namens Sunny

Am Sonntagabend ist es bei Pähl/Fischen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Fünf Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Straße musste bis in den späten Abend gesperrt werden. (Symbolfoto)

Drei Personen verletzen sich schwer und zwei leicht

Von Kai Lorenz schließen

Pähl/Fischen - Auf der Straße 2056 bei Pähl-Fischen kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden, was zu Beeinträchtigungen im Ausflugsverkehr führte.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 17.50 Uhr. Ein 57-jähriger Mann aus Grafrath fuhr mit seinem Mercedes SLK in Richtung Herrsching. Als er selbst zum Überholen ansetzen wollte, übersah er einen neben ihm fahrenden BMW X3, der von einem 27-jährigen Weilheimer gesteuert wurde. Die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall geriet der Mercedes ins Schleudern und stieß mit dem vorausfahrenden Kia Picanto zusammen.

In der Folge überschlug sich der Mercedes mehrfach. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zur Unfallstelle. Der Fahrer und die Beifahrerin des BMW wurden leicht, der Fahrer des Kia und die Insassen des Mercedes jedoch schwer verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an. Die Durchführung dieses Gutachtens führte zu einer mehrstündigen Straßensperre, die erst in den späten Abendstunden aufgehoben werden konnte.

Zu den dramatischen Szenen des Unfalls gehörte auch die „Flucht“ eines beigen Mischlingshundes namens Sunny. Sunny, ein kniehoher Hund mit schwarzer Schnauze und schwarzem Halsband, entkam aus einem der beschädigten Fahrzeuge und irrt vermutlich in der Umgebung der Unfallstelle umher.

Die Polizeiinspektion Weilheim bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden. Wer Sunny gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.