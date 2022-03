Hochwertige Autoteile gewaltsam entwendet

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen übernommen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Chalabala

Pähl - Die Scheinwerfer und weitere Teile aus zwei hochwertigen Fahrzeugen haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag, 1., auf Mittwoch, 2. März, in der Gemeinde Pähl entwendet.

Der Lagerplatz eines Autohändlers im Ortsteil Unterhirschberg der Gemeinde Pähl wurde in der Nacht vom gestrigen Dienstag auf den heutigen Mittwoch Ziel von unbekannten Tätern. Die Polizei teilte mit, dass aus zwei hochwertigen Fahrzeugen, die dort zwischengelagert waren, in der Folge die vier Frontscheinwerfer im Gesamtwert von etwa 12 000 Euro gezielt ausgebaut wurden. Hierbei gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor, um an ihre Beute zu gelangen. Stoßstangen wurden heruntergerissen und Seitenscheiben eingeschlagen, wobei weiterer hoher Sachschaden entstand.

Auch auf zwei Außenspiegel, ein Multifunktionslenkrad sowie weitere Cockpiteinheiten hatten es die unbekannten Täter, von denen es bislang keine Spur gibt, abgesehen. Der Stehlschaden beläuft sich insgesamt auf ungefähr 25 000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Zeit von 21 Uhr abends bis 4 Uhr morgens auf dem Gelände eines Autohändlers neben der Tankstelle im Pähler Ortsteil Unterhirschberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat und hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, diese an die Kripo Weilheim unter Tel. 0881/640-0 oder an jeder andere Polizeidienststelle weiterzuleiten.

Von Kreisbote