Massive Kritik an Bürgermeisterin Ursula Herz aus Pähl - sie erwägt Strafanzeige

Von: Dieter Roettig

Da freute er sich noch auf das Bürgermeisteramt: Wahlgewinner Marius Bleek mit seiner Lebensgefährtin Vanessa am Wahlabend nach Verkündung des Ergebnisses. © Archiv/Roettig

Pähl - Genau eine Woche vor seiner angesetzten Vereidigung als neuer Bürgermeister von Pähl hat Marius Bleek die Notbremse gezogen. In einer „persönlichen Bekanntmachung“ auf der Webseite der Gemeinde teilte er mit, dass er das Amt nicht antreten werde. Damit hinterließ er Verwaltung und Ratsgremium einen Scherbenhaufen, den Vize-Bürgermeisterin Ursula Herz jetzt zusammenkehren muss.

Am vergangenen Donnerstag um 15.47 Uhr hatte Pähls Geschäftsleiterin Christiane Singer per E-Mail die Ladung zur nächsten Gemeinderatssitzung verschickt. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: Die Vereidigung des neuen Bürgermeisters und seine Bestellung als „Eheschließungsstandesbeamter“.

Bleeks berufliche Beinah-Ehe mit Pähl ließ er aber kurz nach 19 Uhr platzen, bevor sie überhaupt geschlossen wurde. Der 29-Jährige verbreitete über die Gemeinde-Webseite (www.gemeinde-paehl.de) in einer „persönlichen Erklärung“, dass er sich „mit tiefstem Bedauern und durch nicht vorhersehbare Umstände gezwungen sieht, einen Schritt zurückzutreten und das Amt nicht wie geplant zu übernehmen“.

Wie berichtet, hatte der Polizeibeamte Bleek aus Germering, in der Kommunalpolitik völlig unbewandert, am 7. Mai mit 770 Stimmen unerwartet gegen den langjährigen Amtsinhaber Werner Grünbauer (575 Stimmen) gewonnen. Bleek war von dem bis dahin noch nicht in Erscheinung getretenen „Vertrauensbündnis für Pähl und Fischen“ als Kandidat gegen Amtsinhaber Werner Grünbauer rekrutiert worden.



Für Aufklärung des überraschenden Rücktritts vor Amtsantritt sorgte jetzt der Objektkünstler Wolfgang Z. Keller, einer der Initiatoren des sogenannten Vertrauensbündnisses. In einer inzwischen viral gehenden Audio-Botschaft (liegt der Redaktion vor) in einer WhatsApp-Gruppe an die „lieben Mitbetroffenen“ schob er die Schuld Pähls Zweiter Bürgermeisterin Ursula Herz zu sowie von Bleek „nicht näher benannten Leuten“, die ihm „Steine in den Weg gelegt“ hätten. Bleek habe Keller in seinem Telefonat vor der Rücktrittsankündigung gesagt, er wolle sich nicht zum „Hanswurst“ machen vor einem Gemeinderat, der grundsätzlich gegen ihn eingestellt sei.



Kellers Vorwürfe gegen Herz „aus verlässlicher Quelle: Sie habe rumerzählt, Bleek hätte sich um nichts gekümmert und sich nirgends sehen lassen und er habe nicht die Absicht, nach Pähl zu ziehen“. Kellers Aussagen gipfeln in einem höchst beleidigenden Schimpfwort gegenüber Herz.



Im Gespräch mit dem Kreisbote zeigte sich die kommissarische Bürgermeisterin Herz empört über die Audio-Botschaft von Keller: „Damit ist jetzt ein Punkt erreicht, wo wir etwas dagegen setzen müssen. Das ist Mobbing und Verleumdung höchsten Grades.“ Das sehe auch die Mehrheit des Gemeinderates so. Man müsse das als Impuls zur Beendigung der internen Grabenkämpfe sehen.



Herz freut sich über die vielen Solidaritätsbekundungen von Gemeinderäten und Bürgern, die ihr den Rücken stärken. Einige Gemeinderäte haben Herz zu einem privaten Treffen vor der offiziellen Sitzung am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr im Pfarr- und Gemeindezentrum) eingeladen. Hier soll beraten werden, wie man mit der Angelegenheit umgehen und eventuell Strafanzeige gegen Keller stellen wird.



Sie hat jetzt ohnehin die Aufgabe, innerhalb von drei Monaten die Neuwahlen für das Bürgermeisteramt zu organisieren und einen oder mehrere Aspiranten für eine Kandidatur zu gewinnen. Wie der Kreisbote aus dem Umfeld des abgewählten Bürgermeisters Grünbauer hört, will er auf keinen Fall nochmals antreten. Die Mittelschullehrerin Herz vertritt ihn bereits seit der Abwahl.



In seinem Rücktrittsschreiben meinte Bleek zuversichtlich: „Im Gemeindegebiet gibt es viele talentierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die das Potenzial haben, das Amt des Bürgermeisters erfolgreich auszuüben.“ Bei der letzten Wahl war dem wohl nicht so. Sonst hätte das neu formierte „Vertrauensbündnis“ nicht den kommunalpolitisch völlig unerfahrenen und mit der Gemeinde nicht vertrauten Polizeibeamten Bleek zur Kandidatur überredet, was ihn nun scheinbar völlig überfordert hat.



In Bürgermeister-Kreisen verbreitete sich die Meldung wie ein Lauffeuer. Ein Grünbauer-Freund und Bürgermeister-Kollege aus dem Nachbarlandkreis Landsberg schrieb auf Whats-



App über den Rücktritt vor dem Antritt: „Unglaublich, kickt den Amtsinhaber raus und dann zieht er den Schwanz ein!“